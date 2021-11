UPCN denuncia “prácticas antisindicales en el hospital San Roque”

“El día jueves, UPCN comunicó al Hospital Materno Infantil San Roque y a todos los organismos de control, las medidas de fuerza que se van a llevar a cabo en el nosocomio, y en una clara actitud de apriete, el viernes a última hora el Director envió una nota al Sindicato para limitar el derecho a la protesta que tienen los trabajadores”, dio a conocer UPCN.“Las acciones gremiales se realizarán en las áreas de suministro, mantenimiento, centro de fotocopiado, jardín maternal y estadística, debido a diversas situaciones que tienen que ver con las condiciones laborales de esos sectores. Se anunció una retención de servicio de dos horas por turno, que se lleva a cabo a partir de hoy lunes”, recordó el gremio."Los trabajadores van a ejercer su derecho a realizar las acciones gremiales que crean pertinentes para que se solucionen las problemáticas dentro del hospital y además solicitamos la intervención de la Secretaría de Trabajo para que constaten que se cumplan los derechos del trabajador en cuanto a ejercer el principio de libertad sindical. También estamos evaluando una acción judicial para proteger a los trabajadores en este sentido", dijo la Secretaria Gremial, Carina Dominguez."La situación es grave y no es la primera vez que sucede, es por ello que hemos llegado a esta instancia", manifestó la dirigente.En cuanto a las principales problemáticas que condujeron hacia este conflicto, la Secretaria Gremial de UPCN explicó que "Las condiciones laborales de los sectores que van a realizar las medidas de fuerza son realmente preocupantes. Deberían las autoridades adoptar respuestas que permitan atender estas situaciones que tienen que ver con falta de elementos de trabajo y con que no hay suplencias para cubrir, por ejemplo, las áreas de mantenimiento y admisión. Además, el jardín está cerrado y se usa como depósito. No hay insumos y los trabajadores sufren maltrato por parte de un jefe que es contratado de obra, entre otras cosas".