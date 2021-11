Elecciones: aclaran que los votantes podrán hacer la fila dentro de las escuelas

Sociedad Afirman que las elecciones serán más ágiles tras cambio en protocolo sanitario

Política Ya se puede consultar el padrón definitivo para elecciones del 14 de noviembre

Política El Gobierno aumentó el viático que cobrarán las autoridades de mesa

Política Aclaran que no hay impedimentos para que voten quienes no sufragaron en las PASO

“Los protocolos aprobados para las PASO siguen vigentes para esta elección, por lo que debemos concurrir este domingo a votar munidos de nuestro tapabocas, respetar la distancia interpersonal y sanitizarnos las manos; la única flexibilización es para que los electores no deban realizar filas al ingreso de los establecimientos, o sea que cuando lleguemos a la escuela, podremos ingresar a la mesa de votación y hacer la fila en el interior de los establecimientos, como lo era antes de la pandemia”, comunicó a Elonce TV la prosecretaria electoral por el distrito Entre Ríos, Narubi Godoy.Y agregó: “Este simple hecho de no hacer filas eliminará cualquier tipo de tiempo muerto de espera entre un elector y el próximo para emitir el sufragio, lo que nos dará una fluidez muy importante durante las elecciones debido a que el reclamo más fuerte tras las PASO residía en que en algunas escuelas, al hacer las filas en el exterior de las mismas, en las mesas no había electores votando porque estaban esperando afuera”.“Eliminando esta restricción para el ingreso de electores será mucho más fluido el procedimiento de votación este domingo”, ponderó Godoy. www.padron.gob.ar donde también obtenemos el número de orden para acelerar el procedimiento de votación. “Si cuando nos toca votar le indicamos a la autoridad de mesa en qué número de orden estamos, nos identificará fácilmente en el padrón y eso acelera el tiempo de votación y la espera de los electores”, estimó Godoy.Quienes no pudieron presentarse el día de pago asignado por terminación de DNI, “a partir del 11 de noviembre pueden concurrir cualquier día de la semana a la oficina del Correo de su localidad para percibir el viático por la labor realizada”.