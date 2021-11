Aclaran que no se pide certificado de vacuna covid para inscripción en escuelas

A partir de la apertura de inscripciones para el nuevo período lectivo 2022, algunas instituciones educativas en Gualeguaychú habrían solicitado la presentación del certificado de aplicación de al menos una dosis de vacuna covid, como parte de la documentación requerida para hacer dicho trámite.



Esta situación inquietó a madres y padres que aún no han decidido inscribir a sus hijos en el Registro Nacional de Vacunación y transmitieron su preocupación.



La titular de la Dirección Departamental de Escuelas, profesora Marta Landó, admitió que “nos llegaron estas quejas y ante estas novedades emitimos un comunicado desde la Dirección Departamental de Escuelas para que no se pida el certificado de vacunas anti covid, no es un certificado que tenga que pedirse para la inscripción porque no es obligatorio”, resaltó.



“No tenemos quienes son las escuelas que lo están exigiendo, los papás se han quejado pero sin decir cuáles son las escuelas que lo exigen para poder nosotros iniciar la demanda”, aclaró en declaraciones a Radio Máxima.



“Lo que hicimos es, a través de los supervisores, llegar a las instituciones educativas con este comunicado que deja claro que no es obligatorio pedir certificado de vacunas covid-19 porque la vacuna no es obligatoria, esto es igual para todas las instituciones tanto públicas, como públicas de gestión privada, ninguna lo puede exigir porque reitero, no es obligatoria. Si se diera el caso de que la institución se niega a inscribir o recibir al alumno, los padres pueden iniciar una demanda”, dijo Landó.



Por último la titular de la Departamental contó que “se ha hecho una tarea de concientización en las escuelas sobre la importancia de la vacunación, sobre todo con los papás porque la mayoría de los alumnos son menores de edad, por lo que para vacunarse los chicos necesitan el consentimiento de los mayores a cargo. Así que lo único que puede exigirse es el calendario de vacunas que todos conocemos y si son obligatorias desde hace varios años la mayoría de ellas”.