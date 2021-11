Ministros de Salud del país respaldaron vacuna Sinopharm en población infantil

Los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones de la Argentina respaldaron la decisión de la utilización de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus en la población infantil."Los ministros y ministras reafirmaron el proceso de toma de decisión conjunta que llevó a la utilización de la vacuna Sinopharm en la población infantil, en base a la recomendación de la ANMAT", señaló el Ministerio de Salud de la Nación en un comunicado.En el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) que se realizó ayer, las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones destacaron "el avance del plan de vacunación contra la Covid-19 en la población pediátrica"."Hasta el momento ya lleva 2.655.559 dosis aplicadas y supera el 35% de esquemas iniciados en esta población objetivo de niños y niñas de entre 3 y 11 años", puntualizó el ministerio de Salud de la Nación.Además, ratificaron su "total confianza en la autoridad regulatoria nacional (ANMAT), que recomendó la ampliación en la edad luego de evaluar los ensayos clínicos fase 1 y 2 publicados en The Lancet y analizar la información del avance del estudio puente de fase 3 que se realiza en Emiratos Árabes".En ese marco, se ponderó "el adecuado perfil de seguridad que evidencia en nuestro país la vacuna Sinopharm, que cuenta con una tecnología de virus inactivado, una plataforma ampliamente utilizada en otras vacunas incluidas en el Calendario de Vacunación".Asimismo, se resaltó "la importancia de la oportunidad en la toma de decisión" de vacunar a niños de entre 3 y 11 años, dado que en base a "la circulación predominante de la variante Delta, se observó un aumento de la proporción de casos en personas menores de 18 años"."El beneficio individual y el rol en la disminución de la transmisión son otros de los fundamentos para ampliar la vacunación a más franjas etarias. A medida que las coberturas de vacunación fueron aumentando, se aceleró en todo el país la disminución de casos, internaciones y fallecidos", agregó.Durante el encuentro, coincidieron en "la prioridad de iniciar, completar esquemas de vacunación y aplicar las terceras dosis a las personas inmunocomprometidas de todas las edades y mayores de 50 años que hayan recibido la vacuna Sinopharm"."Teniendo en cuenta el aumento de la circulación de la variante Delta y la disponibilidad de vacunas en el país, se decidió avanzar, entre lunes y martes, en la presentación y generación de consenso con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y el Comité de Expertos para impulsar la estrategia de aplicación de dosis de refuerzo, comenzando por el personal de Salud", subrayó.Asimismo, establecieron que se continuará trabajando con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), como vienen haciéndolo organismos internacionales como el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y la Food and Drug Administration (FDA) para la implementación de las recomendaciones consensuadas.Con respecto a la importancia de avanzar con esta estrategia de dosis de refuerzo, "se remarcó que está relacionada de manera directa con el aumento de la circulación de la variante Delta y el objetivo de proteger lo antes posible al personal de salud que haya completado su esquema hace más de seis meses".Por último, se destacó que la Argentina "cuenta con disponibilidad de vacunas para dar respuesta a los planes provinciales teniendo en cuenta la diversidad geográfica, cultural, climática, los diferentes avances en las coberturas de vacunación así como también las estrategias de vacunación futuras".