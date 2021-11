Stratta en Senado Juvenil: "Es un orgullo verlos participar para transformar"

Institucionales Finalizó la edición 2021 del Senado Juvenil Entrerriano

La vicegobernadora Laura Stratta dijo que "es un orgullo como vicegobernadora haber tenido la posibilidad de verlos crecer, debatir y sobre todo, participar para transformar" durante la última sesión del Senado Juvenil edición 2021. Fue en el cierre a la etapa provincial del programa Senado Juvenil 2021. También participaron la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman y el titular del CGE, Martín Müller.En la oportunidad se trataron los proyectos “Fortaleciendo una escuela secundaria para todos y todas”, del departamento Islas del Ibicuy; y “Aleteo de Esperanza", del departamento La Paz.Cabe recordar que durante toda la semana las y los senadores juveniles desarrollaron una intensa agenda legislativa con reuniones, sesiones ordinarias y actividades culturales y recreativas.Luego del debate legislativo de las y los senadores juveniles, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta expresó: “Para mí ha sido un proceso hermoso haber formado parte de este Senado Juvenil, donde el lema que nos planteamos fue ‘Participar para Transformar’, entendiendo que la única herramienta que tiene la democracia para fortalecerse es la participación. Ustedes lo han hecho con gran compromiso y con mucha vocación, empatía y también valor”, destacó.Seguidamente, agradeció a todas y todos los estudiantes “por animarse a volcar sus ideas y sus sueños; y felicitarlos porque debatieron con respeto, tolerancia, porque aprendimos en este proceso a escucharnos más”. Y agregó: “Si hay algo que necesita la democracia es poder escuchar, la importancia de poder interpretar las demandas pero para interpretarlas debemos tener el ejercicio de la escucha atenta para poder generar respuestas integrales a las grandes demandas que tiene nuestra sociedad”, remarcó.En otro tramo de su alocución la vicegobernadora manifestó: “Quiero felicitarlos por los temas, por las temáticas que abordaron y que eligieron como: la agenda de género, ambiente, salud y repensar la educación”. Y añadió: “También felicitar a las y los docentes, a los equipos directivos. En la charla que tuvimos con los chicos ayer (jueves) vimos muchísimo el acompañamiento de todas y todos los docentes, los equipos directivos y las familias. Generar espacios y ámbitos donde las gurisas y los gurises puedan debatir, puedan interesarse en la realidad, puedan mirar lo que sucede alrededor requiere de adultos que lo podamos acompañar y que lo podamos empujar a involucrarse”, sostuvo.Luego, Stratta comentó que leyó los 120 proyectos que llegaron a la instancia provincial. “Los conocí a todos pero mucho más pude conocerlos a ustedes y francamente estoy muy orgullosa. Les aseguro que ustedes están empujando de una manera hermosa a transformar la realidad y están participando y lo hacen con muchísima vocación y responsabilidad, y con muchísimo amor". Y continuó: “No piensan en uno ni se miran al ombligo, sino que piensan colectivamente, en lo que pasa alrededor. Eso es lo que necesitamos en la política. Interpretar, pensar, debatir, cambiar lo que está mal, sentirnos interpelados y sobre todo sentir que siempre hay algo que podemos transformar para mejorar", aseveró."Es un orgullo como vicegobernadora haber tenido la posibilidad de verlos crecer, debatir y sobre todo, participar para transformar. Que este sea el principio de un camino de participación que encaren cada una y cada uno de ustedes porque les aseguro que la única manera que tenemos de transformar la realidad es siempre desde adentro", concluyó Stratta.Por su parte, Ulman destacó la participación y el compromiso de las y los estudiantes. “Nos encontramos con jóvenes que tienen varias coincidencias: ganas de participar, que son inquietos ante la realidad que los ataña, y esa inquietud los ha llevado a que puedan plasmar ideas; y los invitamos a que no solamente quede plasmado el proyecto dentro del Senado Juvenil, sino que se pueda ir desarrollando”.En tal sentido, la funcionaria provincial señaló: “Otra coincidencia que tienen los jóvenes que hoy están aquí es que tienen un espíritu de gran convivencia democrática, que en estos tiempos que corren son muy importantes. Que podamos debatir ideas, discutir inquietudes, pero siempre con dos valores muy importantes como la tolerancia y el respeto para poder construir esta sociedad justa, soberana e igualitaria, pero desde los puntos de consenso que queremos para transformar la sociedad”.Y agregó: “Desde el gobierno provincial los invitamos a que sigan participando, a que nos acerquen sus ideas y que esta semana haya sido grande para ustedes y que más allá de la experiencia que han vivido, que sigan pensando ideas para sus comunidades y para transformar cada uno de los lugares que transitan”, dijo finalmente.Luego, el presidente del CGE felicitó al equipo del Senado Juvenil “que coordinó y acompañó esta tarea y realizó un trabajo enorme durante las etapas previas”, manifestó tras agregar: “Esta semana los transformó como personas y lo que esperamos y ansiamos todos es que a la vuelta logren contagiar ese espíritu de no callarse, de ser la voz, porque realmente los necesitamos ya que es la única forma de saber las cosas que están mal y que hay que transformar, y que muchas veces desde el mundo adulto no las vemos porque estamos con otras preocupaciones”.“Necesitamos que los jóvenes nos hagan el llamado de atención necesitado, que tomen la voz y se organicen para protagonizar a través de la participación los cambios necesarios para hacer una sociedad mejor”, aseveró Müller.En la ceremonia estuvieron presentes la senadora Claudia Gieco y el senador Juan Carlos Kloss; Sigrid Kunath, titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, Sofia Uranga del equipo de la Vicegobernación y autoridades de la Cámara de Senadores. Además, docentes e integrantes del programa Senado Juvenil Entrerriano.