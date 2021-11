Hermanos Etchevehere descubrieron monolito: “El hecho ayudó a hacer ciudadanía”

“Creemos que esto ayudó a hacer ciudadanía”

Se cumple un año de la ocupación por parte de Dolores en medio de un conflicto de familiar atizado por Proyecto Artigas, movimiento liderado por Juan Grabois. Recordemos que el 15 de octubre de 2020 comenzó a desandarse un hecho con momentos de tensión, con movilizaciones y protestas que tuvieron gran repercusión en los medios nacionales.Este sábado los hermanos Etchevehere (Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián) y su madre, Leonor Barbero Marcial, realizaron un acto en la entrada de la estancia Casa Nueva e "inauguraron un monolito" emplazado frente a la tranquera del lugar y descubrieron una placa recordatoria.“Se cumple un año del desalojo de la usurpación que sufrimos en este campo. Como el año pasado estábamos en plena pandemia, nos quedamos con las ganas de volver a juntarnos con toda la gente que se acercó espontáneamente en aquel momento. Como hubo limitaciones para reunirse, y ahora está permitido, nos empezamos a llamar y surgió este encuentro. Además nos dijimos que teníamos que dejar algo ‘plantado’ como testimonio, hicimos un monolito, con el que buscamos testimoniar lo que significa la defensa de la propiedad privada. Este acto es un homenaje a quienes vinieron y a todos los que, a la distancia, manifestaron el apoyo a la propiedad privada”, puso relevancia a Elonce TV, Luis Miguel Etchevehere.Por su parte, Sebastián Etchevehere aseguró que el año pasado “vivimos jornadas de esclarecimiento, donde fuimos descubriendo cómo había beneficios, situaciones que se venían armando dentro de algunas agrupaciones cercanas al poder y cómo se podían tejer situaciones políticas, sintiéndonos objeto de las mismas. Pero fue importante estar en la ruta, acompañado de los productores, gente realmente muy genuina, trabajadora. Los que creemos que hacemos Patria, sostenemos que esto ayudó a hacer ciudadanía”.Juan Diego Etchevehere manifestó que se “debían un reencuentro después de la pandemia, en un contexto distinto”. Y en este sentido agregó: “Queríamos celebrar lo que se defendió acá, la propiedad privada, en un contexto muy difícil. En ese momento estaba Guernica, las tomas en el sur y se produjo la toma en nuestro campo familiar. Estamos muy contentos con la respuesta de los productores y también de los ciudadanos de a pie, de distintos lugares de la provincia que espontáneamente se han acercado para inaugurar y muchos más que están en otros lugares de la provincia y del país que nos han acompañado. Esto es para ellos. Queremos dejar testimonio de esa lucha, que esperamos también hoy puedan resolver los hermanos del sur de la Argentina, en el Bolsón: desde acá les decimos que no aflojen, que tienen toda nnuestra solidaridad y los acompañamos desde el Litoral argentino”.“Nos parece que esta es la consecuencia de lo que hace la unión de los argentinos, la unión de los productores, de las instituciones y del entramado social fuerte que tiene nuestra Argentina y Entre Ríos, tan emblemática, tan ligada a la Constitución nacional. Vimos que distintos espacios políticos, representantes del Estado, en un momento quisieron buscar una ventaja. La sociedad led dijo ‘basta, es hasta acá, este límite no se puede pasar. Esa gente defendió la Constitución y nos sentimos parte de ese grupo”, aseveró además.Leonor Barbero Marcial, ante los presentes, agradeció la presencia de quienes “nos apoyaron en esta lucha” porque “no sé si la justicia se hubiese puesto objetiva y hubiera obligado a los usurpadores a retirarse del campo, si no teníamos ese apoyo que nos brindaron”.“Estoy convencida que fue la presencia de la gente, insistiendo en la puerta, con la Constitución en la mano, sin violencia pero decididos a estar, lo que hizo que se resolviera como sucedió. Por eso creo que en segunda instancia hubo un fallo favorable a nosotros”, destacó.Barbero Marcial aseguró que “no es lo mismo una casa de campo que una casa en el campo. Los que estamos acá participamos de casas en el campo Son casas queridas, a veces simples, pero un pasa una gran parte de la vida de manera austera, con un socio imprescindible que es el ‘socio del cielo’, con lluvias, granizo, con épocas buenas, otras que no son tan buenas; estamos complementados nosotros con el tiempo”.“Yo le doy importancia a las casas de campo, porque son casas que tienen un espíritu, una esencia propia, son casas de la que nunca se atrevería uno a sacar algo. Uno no se lleva nada, sino que trae cosas. Uno está allí, a veces al lado de las chimeneas en invierno y en verano, en las galerías, va viendo cómo viene el tiempo, estas casas están integradas a uno mismo; por eso es tan tremendo cuando a esas casas se las violan, se las usurpan, se las dañan, porque son casas o chacras que trascienden las generaciones, que han pertenecido generalmente a los abuelos, padres, a los hijos y uno espera que se continúen en los nietos. Son como un gran abrigo, un gran manto, uno las quiere, las respeta, se siente cobijado por ellas cuando llega, que es como arribar a un lugar seguro y uno piensa que ojalá dure lo que dura la vida de nosotros”, reflexionó.Dolores Etchevehere (enfrentada con sus hermanos y con su madre Leonor Barbero Marcial) estuvo adentro del campo junto a los militantes del Proyecto Artigas. Comenzaron a trabajar una pequeña parcela cerca del casco de la estancia, una huerta agroecológica sin la utilización de químicos. Esto generó una disputa entre los integrantes de la familia Etchevehere, lo que tomó ribetes políticos.Grabois había señalado: “Lo que hicimos nosotros, como Proyecto Artigas, junto a Dolores Etchevehere -en conflicto con los hermanos Etchevehere y su madre Leonor-, Jóvenes por el Clima y Productores Rurales Unidos, fue tomar en forma pacífica y legal la posesión de la cuota parte de la herencia que le corresponde a Dolores. El usurpador es él, además de corrupto, evasor y violento. Estamos presentados en todas las causas penales y civiles”.Ante esto, un grupo de productores entrerrianos junto a los hermanos de Dolores Etchevehere, Juan Diego y el ex ministro Luis Miguel, se hicieron presentes en la tranquera de "Casa Nueva", donde reclamaban que cese, lo que ellos calificaban de "usurpación de la propiedad privada".Hubo "banderazo" de productores y ciudadanos contra lo que consideraban, " usurpación de la propiedad privada". "Esto no es un tema de una familia, es un delito. Vamos a estar en la puerta del campo hasta que la Justicia los saque", había dicho Luis Miguel Etchevehere.La manifestación se dio en medio de una fuerte presencia policial, que había montado una guardia permanente de unos 30 efectivos de la Policía de Entre Ríos. Los uniformados, provenientes de diferentes puntos de la provincia, se apostaron en diferentes zonas, para evitar un eventual enfrentamiento entre sindicatos y organizaciones sociales, con los productores que acampaban en la tranquera.Hubo muchas idas y vueltas, movilizaciones, polémicas hasta que finalmente llegó la resolución de la jueza de Entre Ríos, María Carolina Castagno, quien ordenó el 29 de octubre de 2020 la restitución del campo a la madre de los Etchevehere.La jueza había refutado argumentos del juez de garantías Raúl Flores (La Paz) al considerar "sesgado" su fallo y señaló "criterios de arbitrariedad" en la sentencia en el cual rechazó el desalojo anticipado del inmueble.Finalmente llegó el desalojo de los militantes del Proyecto Artigas, se llevaron detenida a Dolores por unas horas y el escándalo cobró más relevancia.A un año, el singular monolito recuerda esas semanas en Santa Elena. No obstante, el conflicto judicial sigue.(Elonce.com)