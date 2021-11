Cristina Kirchner recibió el alta y continuará con la recuperación en su casa

Foto: Archivo

Poco antes de las 11, la titular del Senado abandonó el centro médico del barrio porteño de Recoleta y se trasladó hasta su departamento ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, en Capital Federal.



El alta médica de la ex mandataria se conoció al verla salir del Sanatorio Otamendi en el auto manejado por su custodia, pero hasta el momento no se brindó un nuevo parte médico para dar cuenta de esa novedad en su estado de salud.



Tras someterse a una histerectomía, una operación en la que le extirparon los órganos reproductivos, Cristina Kirchner tuvo una recuperación favorable en todo momento y no sufrió contratiempos médicos, según se informó en los partes firmados por la directora de la clínica porteña, Marisa Lanfranconi.



El último informe, difundido el pasado viernes, daba cuenta de "una buena evolución clínica" en el primer día de posoperatorio.



"Se mantienen los controles de rutina post quirúrgicos", agregaba el escueto parte médico.



La vicepresidenta continuará con su recuperación en su departamento de Juncal y Uruguay y, como la operación coincidió con el tramo final de la campaña electoral del Frente de Todos de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, se desprende que la ex mandataria no sería parte activa de los últimos días de actividad proselitista.



NA