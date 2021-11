Gobierno trabaja de forma articulada con sector económico privado entrerriano

En el marco de la conmemoración de los 81 años de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder), la vicegobernadora, Laura Stratta; y el ministro de Producción, Juan José Bahillo; mantuvieron un encuentro con autoridades de dicha institución.



Participaron, también, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Centro Comercial e Industrial de Paraná y la Cámara Entrerriana de Turismo (Centur); para dialogar acerca de la coyuntura del sector económico privado entrerriano.



Durante la reunión, que se realizó en Casa de Gobierno, se hizo hincapié en la importancia de llevar adelante acciones de trabajo articulado que permitan continuar avanzando en la reactivación económica de sectores, como el comercio y el turismo, que fueron afectados por la pandemia. Además, se abordaron diversas temáticas referidas a la micro, la pequeña y la mediana empresa



Asimismo, se realizó un análisis acerca de lo transcurrido durante la pandemia y las medidas que llevó adelante el gobierno para contribuir a atravesar la situación y generar un alivio económico.



En dicha instancia, Stratta remarcó la importancia de generar espacios de diálogo entre el sector público y el privado para una correcta articulación entre ambos; como así también la relevancia que poseen las Pymes en la generación de trabajo genuino. La vicegobernadora también indicó que “abordamos el trabajo que venimos concretando con el Ministerio de Producción y pusimos a disposición las políticas que llevamos adelante desde el gobierno nacional y provincial. Cuando una empresa trabaja y genera empleo genuino crece también la provincia y con esa concepción nos reunimos. El gobernador, Gustavo Bordet, nos marca una agenda de diálogo permanente pero también las respuestas que podemos dar para generar desarrollo con inclusión social en Entre Ríos”.



A su turno, Bahillo expuso: “Si bien en Entre Ríos existen alrededor de 15 sectores productivos, y poseemos una importante diversidad de economías regionales, es una realidad que no todas trabajaron al mismo ritmo durante la pandemia; siendo el caso más evidente el turismo, que fue el sector más golpeado y limitado para trabajar. A pesar de que estos últimos tres meses hemos tenido un muy buen nivel de afluencia de turistas, esto no corrige la merma en el flujo de fondos del sector durante los últimos 18 meses”.



Luego, el ministró sumó: “Al retroalimentar el comercio con el turismo, incentivar y fortalecer la actividad turística es prioridad de nuestra gestión. Programas nacional como PreViaje sirven para tener una perspectiva de cómo continuará evolucionando el turismo, y las cifras de reservas que arroja esta herramienta permite tanto a los privados como al Estado poder planificar inversiones y mejoras en los servicios que aseguren a los visitantes unas buenas vacaciones, y al sector comercial entrerriano un franco crecimiento en sus ventas”.



A modo de cierre, el titular de la cartera productiva manifestó: “Afortunadamente estamos transitando tiempos muy distintos y vemos tanto en la actividad turística como en la comercial minorista una recuperación gradual sostenida. Como dirigentes no tenemos que distraernos y ya debemos ir pensando una agenda para los próximos meses continuar acompañando a estos sectores que se siguen recomponiendo. El vínculo permanente con la sociedad entrerriana que construyeron Gustavo y Laura desde antes de la pandemia ayudó y fue un elemento muy valioso a la hora de transitar las semanas más angustiantes”.



Por su parte, el presidente de la CAME, Alfredo González, destacó la impronta federal que posee dicha organización: “El 80por ciento de los consejeros que componen el directorio de CAME tienen que ser del interior del país por estatuto. A su vez, si bien el sector de mayor representación es el de comercio y servicios, CAME representa también a las economías regionales de todo el país”, al tiempo que agregó: “El 70 por ciento de la mano de obra privada de la Argentina es generada por las pymes, y el 75 por ciento de lo producido por estas empresas se destina al consumo interno. Estas cifras son un reflejo de la importancia que tiene este sector en la economía nacional, por lo cual creemos firmemente que la forma de salir de la crisis provocada por la pandemia es fortalecer el trabajo entre lo público y lo privado, para que las pymes puedan continuar creando empleo genuino tal cual lo vienen realizando durante el trayecto de este año”.



González también sostuvo que “la agenda que se está llevando adelante junto al gobierno provincial es muy interesante y permite fortalecer el vínculo y el trabajo conjunto en esta salida de la emergencia sanitaria que está generando un proceso de reconversión de muchas Pymes. Hoy, como entidad territorial y representativa del comercio y la micro y pequeña y mediana empresa argentina, acompañamos a nuestros colegas en esta instancia para salir de la crisis macroeconómica que nos afecta a todos”.



Cabe mencionar que también participaron el secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Producción, Fernando Caviglia; el presidente del Centro Comercial de Paraná, Marcelo Quiroga; y los vicepresidentes de Feder, Daniel Rinaldi; y de la Centur, Sebastián Bel.