La justicia autorizó a Mauricio Macri a viajar a Arabia Saudita

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, hizo lugar este viernes al pedido de autorización formulado por la defensa de Mauricio Macri para que permita al expresidente a viajar a Arabia Saudita entre el 15 y el 25 de noviembre, informaron fuentes judiciales.



El magistrado intimó, sin embargo, a la defensa del exmandatario a que presente la documentación que acredite que Macri recibió efectivamente una invitación del Príncipe de ese país como así también las constancias que den cuenta de los vuelos y hoteles que utilizará.



El pedido de autorización fue formulado en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, único expediente por el cual Macri tiene prohibición de salir del país.



“Se intimará a la defensa que aporte las constancias correspondientes que acrediten fehacientemente la invitación del Príncipe de Arabia Saudita que motiva su petición, informe el motivo del viaje, precise el lugar en el que se alojará y el itinerario de viaje, como así también acompañe copia de los pasajes de ida y regreso a nuestro país”, escribió el juez Bava en el fallo al que accedió Télam.



“Una vez presentado todo ello, se procederá a librar oficio de estilo a la Dirección Nacional de Migraciones y a expedir un certificado para ser presentado por el imputado ante las autoridades que pudieren requerirlo. En ambas medidas se deberá dejar constancia que la autorización de salida del país quedará sujeta a las distintas medidas sanitarias que en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional se adopten (en particular, respecto el régimen de ingreso y egreso del país, entre otras)”, sostuvo el juez.



El magistrado remarcó en su fallo que la fiscalía no se opuso al pedido formulado por la defensa de Macri y que, además, la Cámara Federal de Mar del Plata ya fijó criterio al autorizar la salida de otros imputados del mismo expediente.



Quienes se manifestaron en contra de que Macri saliera del país fueron las querellas: la abogada Valeria Carreras fue quien señaló desde el primer momento que la defensa de Macri no había presentado ni los pasajes, ni el itinerario ni la supuesta invitación que habría recibido el expresidente; mientras que Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los tripulantes del San Juan resaltó que no hay acuerdo de extradición entre Argentina y Arabia Saudita.