Polémicos dichos de Patricia Bullrich sobre la operación de Cristina Kirchner

La titular del PRO, Patricia Bullrich, recibió el repudio de legisladores del Frente de Todos por sus dichos sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien acusó de "planificar la operación" a la que se sometió hoy en el Sanatorio Otamendi "para no estar" en el momento en que se conozcan los resultados de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.Bullrich, en declaraciones a medios desde Salta, adonde viajó como parte de la campaña de Juntos por el Cambio, llegó a decir que "Cristina Fernández de Kirchner en los momentos difíciles se esconde" y se preguntó en voz alta, con aire intrigante: "¿Será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor?"Tailhade escribió: "Vas a decir algo @horaciorlarreta sobre la nueva campaña 'Viva el Cáncer' de la presidenta de tu partido?". "Y el resto de los dirigentes de @proargentina comparten esta falta de humanidad y empatía? O son todos igual de perversos que ella?", inquirió el diputado del oficialismo.Por su parte, Rozanski manifestó también desde Twitter que "Patricia Bullrich se burló de la situación de salud de Cristina Fernández" y consideró que ese tipo de declaraciones implicaban una "prédica de odio que generó las peores tragedias de la humanidad", tras lo cual alertó que la exministra de Seguridad del macrismo "junto a (Javier) Milei y el resto de la extrema derecha en el país, desafía a la democracia".Además, el exjuez manifestó que "ojalá se elaboren las respuestas adecuadas" en la dirigencia política ante el tenor de las declaraciones de Bullrich.Otros legisladores del bloque del FdT en la Cámara baja como las diputadas nacionales Cecilia Moreau, Mónica Macha, Paula Penacca y Daniela Vilar salieron a repudiar las palabras de la titular del PRO, a quien responsabilizaron por "sembrar odio" y acusaron de carecer de "empatía ante el dolor", mientras que le exigieron a Rodríguez Larreta que se pronuncie ante los dichos de la dirigente de su espacio político."¿No te parece demasiado bajo, Horacio Rodríguez Larreta?", increpó Penacca, al tiempo que Macha subrayó que espera que el jefe de gobierno de CABA, María Eugenia Vidal y Diego Santilli "condenen la violencia política de su jefa" (por Bullrich), salvo que -puntualizó- "sean cómplices".Moreau, quien es vicepresidenta del bloque del FdT en Diputados, acusó a Rodríguez Larreta de enviar a Bullrich a la provincia de Salta para actuar "como vocera", una persona que "no siente empatía por el dolor de los demás", insistió la legisladora.Bullrich se refirió a la intervención quirúrgica a la que hoy por la mañana fue sometida la vicepresidenta en el Sanatorio Otamendi, donde le practicaron una histerectomía completa y le diagnosticaron, tras los estudios macroscópicos de rigor, "un pólipo uterino benigno".Tras la cirugía, Cristina Kirchner se encuentra "en buen estado general" y en una "recuperación favorable" mientras se espera que permanezca internada por un lapso de entre 48 horas a cinco días.La vicepresidenta, cumplido ese período, podría reincorporarse a sus actividades de manera gradual hasta retomar plenamente su rutina tres semanas después de la práctica quirúrgica.