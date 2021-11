Frigerio junto a Valdés: "A ellos les va bien mientras al pueblo cada vez peor"

El candidato a diputado nacional del frente Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio cerró junto al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés un acto en la Plaza Golly de La Paz.“Si el gobierno perdió la brújula, si no sabe para dónde ir, si no saben cómo gobernar que vengan a La Paz, que se den cuenta que con transparencia, con trabajo, con esfuerzo y pensando en la gente antes que en sus propios bolsillos se pueden hacer cambios”, introdujo en su discurso Frigerio, luego de enalzar la figura del intendente local Bruno Sarubi.También planteó las diferencias con el kirchnerismo y manifestó: "Tenemos la forma de hacer las cosas de una manera distinta". En esta línea señaló: "Perdieron las elecciones el 12 de septiembre, se las ganamos haciendo una elección histórica, y el gobierno no entendió el mensaje de las urnas, la gente está cansada de esta forma de gobernar".En otro momento de su discurso Frigerio resaltó al Gobernador de Corrientes por el respaldo. “Acá en Entre Ríos y en Corrientes les mostramos como en ningún otro lugar, un mensaje claro que estoy seguro que se va a repetir el próximo 14 de noviembre: Esta no es la forma de vivir que queremos, esta es la forma que quieren ellos”. Y sentenció: “A ellos les va bien mientras que al pueblo les va cada vez peor. Podemos hacer las cosas distintas, los entrerrianos tenemos con qué”.Por último, quien ocupa el primer lugar de la lista 502 señaló una vez más: “Los vecinos me dicen que no quieren sacarse fotos porque tienen miedo a perder su trabajo, cuántos entrerrianos tienen miedo de perder el único sustento que tienen por una foto o un comentario en las redes”.“Yo quiero libertad, quiero que cada uno piense lo que quiere y que eso no traiga consecuencias. Vamos a pelear por esa libertad de los entrerrianos”, puntualizó.Respecto a los motivos de su visita, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés expresó: "Vengo a traer mi apoyo concreto y específico a un amigo de Corrientes". En alusión al gobierno nacional, el gobernador de Corrientes expresó: "A nosotros que pensábamos distinto, los mismos que están hoy en el gobierno nos pisotearon, nos discriminaron, nos dejaron de lado. Y cuando ganamos el gobierno, Rogelio Frigerio nos llevó la obra pública que necesitábamos".Por otro lado, Valdés señaló: “Tenemos que dejar de lado la agenda que no le interesa a la gente, la agenda judicial. El que tenga que ir preso que vaya preso, como van los que cometen un delito en cualquier barrio”. Y añadió: “Tenemos que comenzar a tomar la agenda que verdaderamente importa, que es la agenda de los productores, la agenda del campo”.“No queremos solo un plan social. Los argentinos queremos trabajo”, comentó Valdés. En sintonía concluyó: "Quiero que, en estas próximas elecciones, en la Argentina toda, los que tenemos esta idea política realmente produzcamos una revolución. Acá en Entre Ríos lo vamos a hacer con la lista 502, que encabeza Rogelio Frigerio", exclamó el gobernador de la provincia de Corrientes.