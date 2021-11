Nación y Provincia acuerdan ejes de trabajo en materia sanitaria

Este miércoles la ministra de Salud, Sonia Velázquez, mantuvo un encuentro de trabajo con el secretario de Equidad en Salud de la Nación, Víctor Urbani. Allí se repasaron las acciones y estrategias desplegadas en la provincia para afrontar la Pandemia por Coronavirus, y la planificación en el corto y mediano plazo.



Tras el encuentro, Velázquez indicó: “La idea fue poder reunirnos para comentarle nuestro trabajo al secretario, referenciar las fortalezas y debilidades a nivel provincial, si bien estamos en contacto permanente y sabe cómo estamos trabajando; también para dialogar sobre cómo se ha trabajado durante la etapa de Pandemia en la provincia, y proyectar lo que queda de acá fin de año y en adelante, tanto con los programas como con diferentes líneas de cuidado”.



Asimismo, también participó de la reunión el equipo de la cartera provincial que participa en la coordinación local de programas nacionales, quienes expusieron cómo se viene trabajando en la provincia y dialogaron con el funcionario sobre las próximas acciones previstas en las diferentes herramientas.



A su turno, Urbani señaló: “Estoy recorriendo el país, vine a reunirme con el equipo de salud, con la ministra y su equipo, para compartir la información, datos, ponernos al tanto de la realidad”. El funcionario destacó que la provincia de Entre Ríos “tiene un sistema de salud muy robusto”, que le permitió superar la peor etapa de la Pandemia hasta ahora, donde “nadie se quedó sin cama, todo el que requirió atención la recibió, independientemente de tener obra social o no tenerla, y donde el sistema público y el sistema privado se integraron adecuadamente”, ilustró.



Seguidamente, Urbani indicó que en la reunión también se abordaron temas que hacen a la pospandemia: “Lo que ha quedado postergado en este período como los controles preventivos de ciertas patologías, que la gente ha abandonado por miedo a la Pandemia: los tratamientos cardiovasculares, con lo cual estamos viendo que ha aumentado la mortalidad por estas enfermedades; ha disminuido mucho el control de los cánceres de cuello uterino, de mamas y de colon; hay un montón de cosas que tenemos que recuperar y esto es lo que estamos coordinando, de qué trabajar”.



El profesional indicó que, debido a la magnitud de nuestro país, que comprende muchas diferencias culturales, geográficas, productivas y de diversa índole, desde el Ministerio de Salud se trabaja adaptándose a cada provincia, ya que cada jurisdicción tiene sus propias particularidades que deben ser atendidas.



En la misma línea, el funcionario valoró que estas visitas son muy provechosos para intercambiar experiencias: “Hoy he aprendido algunas cosas muy interesantes que están aplicando en Entre Ríos y me las llevo anotadas para ver si podemos replicarlas en otras provincias. Es un intercambio, de eso se trata trabajar en equipo: sumar, construir en conjunto, de no duplicar actividades, sino de estar ensamblados y potenciarnos; este ha sido el objetivo de la reunión, y creo que ha sido un encuentro muy productivo”, completó.



Presencias

Participaron del encuentro el director General del Primer Nivel de Atención, Lautaro Torriani; la coordinadora de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Soledad Garcilazo; el coordinador Ejecutivo de la Unidad de Gestión del Programa Sumar, Santiago Arias; la coordinadora provincial del Programa Municipios y Comunidades Saludables, Roxana Robledo y la referente provincial del Programa Remediar, Mariela Demaría.