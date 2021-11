Elecciones: anunciaron cambios en el protocolo para votar el 14 de noviembre

Hubo filas y demoras

Cambios

Cargos

Habrá un cambio importante para votar en las Elecciones 2021 del 14 de noviembre. La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, anunció que ya no se realizarán dos filas como sucedió en las PASO, sino que se volverá a un esquema similar a las votaciones prepandémicas.“En las PASO hubo una fila afuera y otra adentro y eso hizo algo engorroso el voto; ahora va a haber una sola fija, como se votó siempre en la prepandemia y la emisión del voto a a ser más rápida”, aseguró la funcionaria en una conferencia de prensa realizada esta mañana en la Casa Rosada.Para mantener la distinta social, el protocolo -elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y la Cámara Electoral- estableció que las filas se hagan en la calle para que dentro de los colegios no haya aglomeración de gente. Se permitió colas dentro de los establecimientos cuando el espacio lo permita,Pero desde las primeras horas del domingo 12 de septiembre se vio una mala organización en ese aspecto. Largas filas, demoras de dos horas, quejas de los votantes. Lo que ocurrió, explican en tribunales, es que en muchos colegios se estableció una sola fila para todas las mesas, lo que hacía que todo se demore más. En algunas mesas no había votantes porque tenían que esperar su turno en la fila general. También que no se utilizaron los espacios interiores de los colegios en aquellos que tenían patios o lugares para que los votantes puedan esperar adentro.Con esa experiencia, los jueces electorales, la Cámara y el Ministerio del Interior decidieron el cambio anunciado este jueves por Cerruti.La funcionaria ratificó además que los ciudadanos que no hayan concurrido a las PASO podrán hacerlo en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. “El voto es un deber y sobre todo un derecho; tenemos que ir a votar, tenemos que expresar nuestra voz sobre qué rumbo queremos, voten al candidato que voten”, aseguró.a las urnas para votar cargos legislativos. Se renovarán 127 bancas de las 257 que tiene la Cámara de Diputados y 24 de las 72 que hay en la Cámara de Senadores.. El detalle de bancas que se renovarán según el distrito es el siguiente: Buenos Aires: 35, Ciudad de Buenos Aires: 13, Córdoba: 9, Santa Fe: 9, Mendoza: 5, Entre Ríos: 5, Tucumán: 4, Chaco: 4, Catamarca: 3, Corrientes: 3, Jujuy: 3, La Pampa: 3, Misiones: 3, Neuquén: 3, Salta: 3, San Juan: 3, San Luis: 3, Santa Cruz: 3, Santiago del Estero: 3, Formosa: 2, La Rioja: 2, Río Negro: 2, Chubut: 2 y Tierra del Fuego: 2.en las que se renovarán senadores: Córdoba, Corrientes, Tucumán, Chubut, Santa Fe, Catamarca, Mendoza y La Pampa (cada una renovará tres bancas).