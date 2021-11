Elección en Agmer: 20.000 afiliados definen hoy quién se queda con la conducción

Hoy se realizan las elecciones para renovar autoridades en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). See renovará la comisión directiva provincial y las conducciones de las 17 seccionales y sus filiales.



Y el escenario es diferente al de los últimos procesos electorales debido a que los dos espacios que se disputaron históricamente la conducción del sindicato (la lista Celeste y la Rojo y Negro) se unieron en un frente que dieron en llamar “Marcha Blanca” y que competirá con la lista Multicolor, en la que confluyen otras agrupaciones del sindicato (Alternativa Docente, Colectivo Cimarrón, Tribuna Docente, etc).



Por Marcha Blanca el candidato es el actual secretario general del gremio, Marcelo Pagani, (Colón), mientras que por la lista Multicolor la candidata es Gimena García (Concepción del Uruguay).



Tras una limpieza y reordenamiento del padrón, son alrededor de 20.200 los afiliados que están habilitados para votar este jueves.



Además “es la primera vez que se va a votar por filiales, es decir, cada filial tendrá su propio padrón y cada afiliado deberán votar en la ciudad establecida por el padrón”.



Por ejemplo: Colón, Villa Elisa y San José antes pertenecían al padrón Colón, pero ahora cada ciudad tiene su propio padrón.



En la provincia habrá 236 mesas: cada departamento tendrá mesas fijas en las seccionales o filiales y, además, también habrá mesas fijas en los establecimientos educativos más grandes.



También habrá mesas volantes que irán recorriendo distintas escuelas siguiendo un circuito fijo y con horarios predeterminados durante la mañana y la tarde.



Las elecciones se realizarán de 8 a 18 y tendrán derecho a votar todos los afiliados y afiliadas, sean activos o jubilados.



Dos listas a nivel provincial



A nivel provincial son dos las listas que disputarán la conducción del mayor gremio docente de Entre Ríos: por un lado: Marcha Blanca y por el otro Multicolor.



Son varios los departamentos en los que la única lista que se presenta es Marcha Blanca: Diamante, Federación, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, La Paz, Villaguay, Victoria, Tala y San Salvador. En algunos distritos hay dos o incluso tres listas.



Desde el gremio se insta a los afiliados a votar, aunque sean varias las seccionales en las que no hay internas.



En los últimos procesos electorales acudió a votar aproximadamente el 55% del padrón. (APFDigital)