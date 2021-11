Cresto: "Gualeguay consolidará futuro en una Argentina de producción y trabajo"

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos Enrique Cresto recorrió los barrios de Gualeguay y visitó a emprendedores locales. También encabezó un encuentro militante en la sede del Partido Justicialista y ofreció una conferencia de prensa. Lo acompañaron la diputada provincial Paola Rubattino; el presidente del Consejo General de Educación Martín Müller; el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico Juan José Bahillo (quien colabora en la coordinación departamental de la campaña), y referentes del peronismo gualeyo.“Estuvimos recorriendo Gualeguay y conversando con los vecinos. Charlamos con sus periodistas, recorrimos sus barrios, recorrimos empresas que son orgullo de esta ciudad”, dijo Cresto.“Recorrimos una obra muy importante como el Colector Quirós, una obra de más de 200 millones de pesos que estamos financiando desde el ENOHSA. Vimos también que está avanzando el programa de Mejoramiento de Infraestructura Urbana, impulsado por el Gobierno Nacional, y ya llegaron 18 millones de pesos en materiales para la puesta en valor de la Plaza Constitución, que contempla también la extensión de la semi peatonal San Antonio. Está en marcha el proceso para la construcción de las nuevas viviendas y hay más obras que se van a iniciar durante los próximos meses, obras que en esta localidad representan empleo y mejor calidad de vida”, detalló el candidato justicialista.“Lo importante, en este momento de decisiones que determinarán en gran parte el futuro de esta ciudad y de Entre Ríos, es tener memoria, reflexionar. Comparar este presente que vive hoy Gualeguay con el pasado que dejamos atrás en 2019 y con esta vuelta de página que le estamos dando a la pandemia, avanzando cada día con obras, con políticas públicas y medidas concretas que impactan positivamente en la economía y el bienestar de las familias entrerrianas”, argumentó Cresto.“Nuestro presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet gobiernan para todos los entrerrianos. Cuando desde el ENOHSA y desde el lugar que ocupamos en los equipos del Presidente nos tocó darle una mano a la Municipalidad de Gualeguay para que pudieran avanzar con las obras y proyectos que la ciudad necesitaba no nos importó de qué signo político era su Intendenta ni el rédito electoral que podíamos sacar de tal o cual decisión. Priorizamos, como lo hacemos siempre y en cada rincón de la provincia, el bienestar y la felicidad de la gente, sean del partido que sean y voten a quien voten”, remarcó el titular del ENOHSA.“Pero también hay una realidad que no debemos desconocer: Gualeguay es una ciudad que tiene mejores oportunidades en un modelo de país que privilegia la producción, el trabajo, la ampliación de derechos y el desarrollo igualitario. No hace falta más que comparar todo lo que se está haciendo hoy y las proyecciones positivas de esta etapa post pandemia con la situación en que se encontraban Gualeguay, Entre Ríos y la Argentina durante los cuatro años en que el macrismo endeudó al país, paralizó la obra pública, arruinó a las industrias e hipotecó el futuro de los argentinos”, comparó Cresto.“Por eso estamos orgullosos de pedirle a las familias entrerrianas que nos acompañen con su voto. Porque Gualeguay podrá verdaderamente consolidar su futuro en una Argentina de producción y trabajo. Porque estamos convencidos que Entre Ríos crecerá mucho más en un modelo donde nuestra provincia es protagonista y porque ahora que pasamos del modo pandemia al modo peronismo lo que viene es una Argentina en crecimiento con oportunidades para todos”, concluyó.