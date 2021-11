Declararon culpable al doble femicida que se cree gato

Un jurado popular mendocino declaró culpable al israelí Gilad Pereg (40), quien llegó al juicio acusado de "homicidio agravado por el vínculo" de su madre, Phyria Saroussy (63), y el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego de su tía Lily Pereg (54).Ahora el tribunal debe definir el monto de la pena. La sentencia se conocerá este miércoles y todo indica que el doble femicida será condenado a perpetua.Antes, en sus últimas palabras, Pereg reiteró que lo estaban "tratando de culpar a la fuerza" y que le "plantaron" los cuerpos en su casa luego de detenerlo.La estrategia de su defensa era declarado no culpable por ser inimputable. En su alegato de clausura ante el jurado, el fiscal Fernando Guzzo había desestimado esa postura. "Nunca negamos que tiene una enfermedad, que padece una patología", afirmó, aunque remarcó que "no es inimputable".En la última jornada del juicio por jurados, a la que asistió mucho público, entre el que se hallaba el diputado nacional mendocino Alfredo Cornejo, Pereg optó inicialmente no estar presente, aunque tras el alegato fiscal fue llevado a la sala, donde permaneció sentado, en silencio y con la mirada fija hacia el suelo hasta declarar."Si yo hubiera tirado el arma tendría polvo en las manos y no tenía. La Policía y la fiscalía utilizaron el arma mía para tirar a los cuerpos", se defendió el acusado.La jornada judicial comenzó con el alegato de Guzzo, quien enumeró las pruebas que indican que Pereg fue el autor de los asesinatos y que comprendió la criminalidad de sus actos."Si esto fuera una iglesia y no una corte, tendría que decir que ha ocurrido un milagro. Al declarar durante una hora acá, Gil Pereg se ha curado: hemos logrado que no maúlle, hemos logrado que no defeque, hemos logrado que no orine, hemos logrado que entienda", expresó Guzzo, quien volvió a pedir al jurado que no se deje "engatusar".La audiencia continuó con el alegato de la querellante Claudia Vélez, representante de la familia de las víctimas, quien, al igual que la fiscalía, pidió que el jurado dicte un veredicto de culpabilidad.Luego el defensor Maximiliano Legrand expuso un resumen de los dichos de los peritos que entrevistaron a Pereg y lo consideraron "loco", "alienado" y con "un trastorno delirante" y en base a ello solicitó que Pereg sea declarado no culpable por inimputable o, de ser condenado, lo sea por homicidio atenuado por su condición.El veredicto fue determinado por un jurado popular integrado por 12 personas, integrado por seis hombres y seis mujeres.