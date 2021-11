Precios de medicamentos: “Alguna intervención tiene que haber”, dijo Feletti

Política El Gobierno nacional busca regular el precio de los medicamentos

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, recibirá al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, para buscar “soluciones”, ante la preocupación en el Gobierno por la suba del precio de los medicamentos. La reunión llega después del encuentro entre Feletti y la titular del PAMI, Luana Volnovich. Los medicamentos treparon 45% en lo que va del año, según el sector farmacéutico. Las cámaras que nuclean a los laboratorios salieron al rechazo de “alterar las reglas de la libre competencia”.La cumbre Vizzotti-Feletti se llevará a cabo hoy a las 15 en el Ministerio de Salud, y estarán presentes también la economista Sonia Tarragona, jefa de gabinete, y Sandra Tirado, de la secretaría de Acceso a la Salud. Le mostrarán las variaciones de los precios por medicamento, por laboratorio y por enfermedad, que viene relevando la subsecretaría de medicamentos. Si bien siguen de cerca las subas, observan que hay “matices”, por tratarse de un mercado muy amplio, con cientos de jugadores, por lo que cualquier medida a tomarse debería “tener en cuenta” que no hay una situación homogénea y lineal.En la misma línea, Feletti se reunió este martes con Volnovich del PAMI para analizar la evolución del precio de los medicamentos de los adultos mayores y “evaluar las distintas herramientas que tiene el Estado tiene para garantizar su acceso a toda la población”, contaron fuentes oficiales.Según el diario, por estas horas no hay ningún plan oficial para avanzar en el precio de los medicamentos, tal como ocurrió con alimentos, en el que se avanzó con un congelamiento por 3 meses. “No hay un dispositivo armado, pero si la voluntad de avanzar para frenar si se mantienen estos comportamientos”, afirmó una fuente del Gobierno.Hay antecedentes de precios máximos también aplicados al mercado de la salud. En abril de este año, la Secretaría de Comercio Interior y la industria farmacéutica acordaron un listado de cinco medicamentos esenciales que mantuvieron su precio 6 meses, para pacientes internados en terapia con covid. Si bien no es la primera vez que Feletti se refiere al precio de los medicamentos, las reuniones con Volnovich y Vizzotti prendieron las alarmas en el sector farmacéutico, que publicó un comunicado de rechazo, firmado por las cámaras empresarias Cilfa, Caeme y Cooperala, donde se encuentran laboratorios como Roemmers, Bagó, Raffo, Elea y Richmond, estos dos últimos de fluida relación con Casa Rosada.Los laboratorios indicaron que vienen haciendo “grandes esfuerzos” para sostener el acceso a los medicamentos a obras sociales y prepagas, y “ratifican su compromiso” de mantener los valores promedio “en línea” con la dinámica de precios del INDEC. Sin embargo, el Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar) indicó que los medicamentos aumentaron 45% en el acumulado del año, “8 puntos por encima de la inflación”, luego de haber subido 10 puntos por encima del IPC en 2020. Pese a las subas, los farmacéuticos ven aumento en las ventas “gracias a la seguridad social”.