Cresto y Stratta pidieron votar "por una Argentina que no vuelva al pasado"

El candidato a diputado nacional Enrique Cresto y la vicegobernadora Laura Stratta compartieron actividades de campaña en Victoria, junto a instituciones, vecinos y militantes.En el marco de una agenda articulada con la dirigencia local del peronismo, recorrieron las obras en marcha del colector Perón y la cuenca Ezpeleta, caminaron por las calles de la localidad conversando con los vecinos, visitaron el comedor comunitario “Caritas Sucias” y encabezaron un encuentro militante en la sede del Partido Justicialista.“Es una gran satisfacción venir a Victoria, ver que las obras se están terminando y que en esta ciudad, como en tantas localidades entrerrianas, la salida de la pandemia se empieza a notar en el turismo, en la actividad económica y en el inicio de nuevos proyectos que generan más y mejores oportunidades para seguir creciendo”, dijo Cresto.“En poco más de un año pudimos avanzar con obras y políticas públicas de inclusión y desarrollo en cada municipio, comuna y junta de gobierno de Entre Ríos. El mismo intendente de Victoria reconoce que este acompañamiento de Nación y Provincia le permitió concretar obras que durante mucho tiempo no pudieron realizarse; porque así es como trabajamos en todo el país, sin mirar el color político o la pertenencia partidaria de tal o cual intendente sino el beneficio que las obras representan para la gente”, agregó.“No hacemos obras mirando el cronograma electoral ni donde podemos sacar más o menos votos. Hacemos obras que amplían derechos y transforman la realidad en cada rincón del país, porque el peronismo gobierna para todos”, remarcó el candidato del Frente de Todos.“Este es el modelo que queremos consolidar en noviembre con el acompañamiento de los entrerrianos. Un modelo de país que va para adelante, que avanza con la recuperación de los circuitos productivos, con la reactivación de la economía, con el fortalecimiento de la actividad turística y con obras que generan empleo y desarrollo. No queremos volver atrás ni permitir que los mismos que durante cuatro años destruyeron al país le pongan freno al crecimiento. No queremos volver a la Argentina del macrismo, del endeudamiento y la especulación financiera, de la exclusión y la paralización de la obra pública”, comparó el titular del ENOHSA.“Hoy tenemos la oportunidad de dar vuelta la página, hoy podemos votar a favor de una Argentina que no quiere volver al pasado, garantizando que Entre Ríos sea protagonista de esta etapa de crecimiento sostenido y oportunidades para todos”, argumentó.Consultado por medios locales sobre la visita a Victoria del ex presidente Mauricio Macri, quien se sumó a la campaña en la provincia para apoyar la candidatura de Rogelio Frigerio, el referente justicialista afirmó que “no estamos mirando para el costado a ver qué hacen nuestros adversarios en esta contienda electoral, nosotros estamos enfocados en llevar a cada rincón de Entre Ríos este mensaje de unidad, de trabajo en equipo, de diálogo y participación ciudadana; porque al otro día de las elecciones vamos a seguir gestionando, trabajando y construyendo una provincia mejor con todos los entrerrianos, como lo venimos haciendo junto al gobernador Gustavo Bordet y al presidente Alberto Fernández”, enfatizó Cresto.“Lo que queda claro con esta participación de Macri en la campaña provincial es que acá no se trata de una disputa entre Enrique Cresto y Rogelio Frigerio, sino de la confrontación de dos modelos de país muy diferentes. Tal vez por eso a Frigerio lo vienen a apoyar Macri, Larreta, Lousteau o Santilli, que representan ese modelo que dejó a la Argentina en ruinas; mientras que nosotros hacemos campaña acá en nuestra provincia, con nuestros dirigentes entrerrianos, con nuestros legisladores e intendentes, que conocen la realidad de cada territorio. Nosotros hacemos campaña recorriendo nuestra provincia hablando con los vecinos y vecinas de cada ciudad y pueblo, escuchando a los jóvenes, a los productores, a los empresarios, a los trabajadores y las instituciones; porque esas son las voces que vamos a representar como entrerrianos en el Congreso de la Nación”, argumentó el titular de la lista justicialista.La vicegobernadora Laura Stratta expresó: “Estamos en Victoria con nuestro primer candidato a diputado nacional Enrique Cresto, recorriendo una de las obras más emblemáticas que tiene nuestra ciudad, que es el colector cloacal Presidente Perón. Con el inspector de obra, conversamos sobre el ritmo de los trabajos, lo rápido que se hizo y lo poco que queda para terminarla”, resaltó.“Quiero agradecer a Enrique por el esfuerzo que hizo como titular del Enohsa, y también al gobierno nacional gestionar esta obra que para Victoria es importantísimo, y que logramos solucionar este problema con un tipo de obra que es histórico en la provincia y la región”, indicó.Seguidamente, adelantó que luego recorrerán la obra de la Cuenca Ezpeleta, una obra que también cuenta con el financiamiento del gobierno nacional.Asimismo, Stratta valoró el compromiso militante y comentó que hicieron una caminata por los barrios de Victoria para dialogar con las y los vecinos “y decirles que tenemos las y los candidatos que necesitamos que nos representen en el Congreso de la Nación”.Y agregó: “Nosotros estamos trabajando muchísimo para revertir los resultados, no competimos en las PASO, vamos a las elecciones generales a competir con Cambiemos. Creemos que pusimos mucho esfuerzo y lo mejor de nosotros para construir Estado en un contexto difícil de tragedia mundial. Construimos Estado, sostuvimos la obra pública, diseñamos políticas públicas para mitigar los efectos de la pandemia”.Presencias:Junto al candidato a diputado nacional Enrique Cresto y la vicegobernadora Laura Stratta, estuvieron presentes concejalas, concejales, funcionarias, funcionarios y militantes.