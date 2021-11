Gaillard: “Necesitamos un Congreso fuerte para concretar políticas públicas"

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Carolina Gaillard, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, y habló de cómo llevan adelante la campaña rumbo a las elecciones.



“Más allá de la medida que tomó nuestro gobierno de congelar los precios por 90 días, donde hay más de 1400 productos incorporados, si nosotros no tomamos la decisión de denunciar al comercio que aumenta y no respeta el acuerdo de precios, es todo un tema. La gente está preocupada por el dinero, porque no le alcanza. Es todo un tema para nuestro gobierno llevar adelante un control de precios efectivo”, remarcó.



Asimismo, comentó que “una herramienta que tiene la sociedad son las redes sociales: decir, a tal comercio o supermercado no vayan porque no respeta los precios. Así se van armando cadenas porque creo que es lo que más les duele. Cuando hay comentarios negativos uno lo piensa dos veces”.



“Todos vamos con apuro al supermercado, por ahí estar viendo el listado es complicado, pero hay que ver cuál es la forma más accesible, más fácil que tenemos. Hay que hacer el control y denunciar incumplimientos”, agregó.



Consideró que el congelamiento de precios “no es la solución de fondo. Se intentó llegar a un acuerdo por las buenas con los supermercados, que ganaron mucho dinero en la pandemia. No se pudo llegar al acuerdo y por eso se dio el congelamiento”.



“Son medidas paliativas, lo estructural es que nosotros recibimos un gobierno con un default técnico. Macri se endeudó en 100 mil millones de dólares que no sabemos dónde están. No se gastó en nada, no se hicieron escuelas ni hospitales, eso se fugó para la timba financiera y para que se enriquezcan dos o tres amigos de él. En Entre Ríos tenemos un candidato que fue ministro de Macri”, indicó.



Explicó que “no es casualidad que tengamos el problema de la infracción. Al tener un default técnico nadie te presta plata y tenés que emitir y esa emisión genera la inflación. Hay que fortalecer la economía social, el tema de los intermediarios, cumplir la ley antimonopolios, la de abastecimiento, fortalecer mercados. No puede ser que nuestros productores primarios ganen dos centavos y en la góndola se venda a un precio diez veces mayor”.



“No estamos en contra de la industria, creemos que la industria tiene que producir alimentos de calidad y con precios justos. A la gente no le alcanza y hay que garantizar el plato de comida. Tengo claro en que el gobierno se va a ocupar del problema. En cambio, el modelo de país que ellos promueven, tanto Frigerio como Macri, es el libre mercado”, aclaró.



Por otra parte, y en cuanto a los resultados electorales de las PASO, señaló que “recorrimos toda la provincia pero la gente está muy mal después de los dos años de pandemia. Nosotros veníamos de cuatro años de Macri con el tarifazo y empezamos a gobernar y dos años nos agarró esta pandemia. Tuvimos que tomar medidas de restricción. Sabíamos que era una elección difícil, la gente está mal. Hay que trabajar en la recuperación económica pero también en la recuperación emocional de la sociedad”.



“Hablamos mucho de estado presente, en este momento se necesita un estado presente pero empático y amoroso. La vida se nos hizo tan pesada estos dos años. Estoy segura de que vamos a salir adelante con Fernández y Bordet, tenemos que salir entre todos”, finalizó.



Asimismo, dijo que “necesitamos un Congreso fuerte para llevar adelante políticas públicas. Si nosotros perdemos en esta elección o ellos nos ganan por una diferencia muy importante, van a estar a un pasito de volver a gobernarnos en 2023 y eso sería muy triste”. Elonce.com