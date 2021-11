Etiquetado frontal de alimentos: Salud será autoridad de aplicación de la ley

A menos de una semana de la sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, presidió el primer encuentro de la mesa de trabajo, que tendrá reuniones periódicas cada semana.



De la reunión participaron representantes de los tres ministerios intervinientes (Salud, Agricultura y Desarrollo Productivo), de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef.



"Es muy importante esta reunión de trabajo, de puesta en común, para poder avanzar de manera consensuada y lograr una reglamentación lo antes posible", expresó Vizzotti.



Para la reglamentación, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Alós, propuso durante la reunión tomar como base el trabajo que se llevó a cabo durante casi un año en la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) "ya que tiene el consenso de las provincias".



En este sentido, Vizzotti propuso trasladar las discusiones sobre el tema a las reuniones del Consejo Federal de Salud.



El secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial, Ariel Schale, advirtió sobre la importancia de poder anticiparse a las posibles demandas que genere la adaptación necesaria.



En esta línea, la representante de OPS/OMS en Argentina, Eva Jané Llopis, se comprometió a "traer a la mesa las barreras y limitaciones que surgieron en otros países cuando estuvieron implementando este tipo de medidas para anticiparnos".



A su vez, Jané Llopis destacó que "esta ley es la más avanzada en la región", por lo que manifestó interés en observar en profundidad todo el proceso de reglamentación y ejecución para "poder ofrecer la hoja de ruta de cómo se ha hecho en Argentina".



Por su parte, la representante de UNICEF en Argentina, Luisa Brumana, felicitó al Gobierno "por haber logrado este hito" y por la rápida convocatoria a la mesa de trabajo vinculada a la reglamentación de la norma.



En el cierre de la reunión, Vizzotti resaltó que "es importante derribar mitos" ya que "esta ley no prohíbe nada, sino que genera información primordial para una alimentación saludable".



"Las enfermedades no transmisibles para nosotros son una emergencia y avanzar en este tema es una política de Estado", agregó la ministra.

La ley obliga a las empresas productoras de alimentos a incorporar en los envases un sello octogonal negro con determinadas dimensiones por cada nutriente crítico que posea en exceso, ya sea de sodio, azúcar, grasas o grasas saturadas y/o calorías.



También se incluirán leyendas precautorias cuando el producto contenga cafeína o edulcorantes, a fin de evitar o no recomendar su consumo en las infancias.



