La Asamblea Ciudadana Vecinalista recibe a los candidatos: participó Gaillard

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná realizo este lunes su habitual reunión presencial, desde las 20 horas, en calle De Bueno 249. En el marco de la ronda de candidatos a las elecciones del 14 de noviembre, en el encuentro estuvo la candidata a Diputada Nacional del Frente de Todos, Carolina Gaillard.Este lunes abordaron “los temas de barrios Los Berros y La Palangana, que no se han resuelto, por lo cual hemos hecho gestiones en la municipalidad y en el Renabap; además de la situación con las torres de Bajada Grande, para lo cual y tras un encuentro en los miradores del lugar que mantuvimos el sábado para abordar este tema, se decidió continuar con el reclamo y hacer un documento que le haremos llegar al intendente. Estamos preocupados por la naturaleza”, dijo desde la Asamblea Vecinalista, Alicia Glausser.“Nos preocupa el tema del transporte, con lo cual no se ha resuelto nada, ha empeorado todo. Y ya la gente ni se queja, ya sólo camina, porque, por ejemplo, sábados y domingos el colectivo demora dos horas, o dos horas y media en algunas líneas”, puntualizó aEn referencia a la vista de los candidatos a la asamblea Vecinalista, Glausser puso relevancia en que los ciudadanos “debemos apelar a una calidad en el Congreso y que los legisladores, cuando hagan las leyes, lo hagan a favor del pueblo. En el Congreso deben estar los mejores ciudadanos que cumplan hacia abajo, hacia el pueblo, lo que el pueblo necesita”.Gaillard, por su parte, aseveró a Elonce TV que desde el Frente de Todos “en la campaña, tenemos el objetivo de escuchar a los vecinos y vecinas, de cada ciudad de la provincia. Entendemos que la Asamblea Vecinalista de Paraná es un ámbito muy representativo donde tenemos; estoy acá sobre todo para escucharlos. Sabemos que hay un gobierno nacional que está haciendo todos los esfuerzos para salir adelante”.“Necesitamos de toda la sociedad, que nos acompañe el 14 de noviembre que es un día muy importante para nuestro Gobierno, porque necesitamos un Congreso fuerte, que le de las herramientas a nuestro Presidente, a nuestro Gobernador Gustavo Bordet para poder seguir reactivando la economía, para poder seguir resolviendo los problemas que tiene los entrerrianos y entrerrianas y que tengamos una mejor calidad de vida”, destacó la candidata.De la misma manera, en su análisis dijo: “Tuvimos cuatro años de Macri, donde se cortaron todos los programas sociales, se cortaron los medicamentos gratis a jubilados, se bajaron las pensiones no contributivas, se dejaron de construir viviendas y se paralizaron obras públicas muy importantes y el Hospital de La Baxada estuvo cerrado. Con el gobierno de Alberto Fernández inmediatamente se abrió ese nosocomio, hemos podido ir todos a vacunarnos allí y celebrar ese lugar tan imponente, tan hermoso, que durante cuatro años estuvo injustamente cerrado”.“Hoy tenemos en la provincia un candidato como Rogeliio Frigerio que fue el principal ministro de Macri, que es responsable de que eso haya ocurrido y que no se haya construido ni una sola vivienda. Por eso apelamos a la memoria de tofos los entrerrianos, pero también apelamos al a ayuda para salir adelante y eso lo haremos entre todos”, manifestó además Gaillard.