La Comisión de Legislación trató la adhesión a la Ley Nacional Antitabaco

La comisión presidida por la diputada Mariana Farfán se reunió para tratar el proyecto de ley que adhiere a la Ley Nacional 26.687 de regulación de la publicidad, promoción y consumos de productos elaborados con tabaco. También se abordó un proyecto que prohíbe la exhibición de animales en vidrieras, escaparates o lugares que cumplan esa función, y otro que declara el área natural protegida Don Gil en la categoría reserva de usos múltiples al establecimiento Mirta R. Mesa Amandule, del departamento Gualeguaychú.



Este lunes se reunió la Comisión de Legislación General, presidida por la diputada Mariana Farfán (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).



Diputadas y diputados trataron el proyecto de ley venido del Senado de adhesión a la Ley Nacional 26.687 de regulación de la publicidad, promoción y consumos de productos elaborados con tabaco, conocida como Ley Antitabaco.



Farfán expresó que "Entre Ríos es una de las últimas provincias que faltan adherir. Tenemos una vieja ley que tiene varias excepciones, y hoy el tema ha avanzado y sabemos cómo impacta en la salud".



Soledad Garcilazo, coordinadora del Programa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud, expuso acerca del impacto sanitario del consumo de tabaco. En ese sentido mencionó que en Argentina el 25% de las muertes están relacionadas a esta adicción, y que en Entre Ríos, cuatro de las diez principales causas de muerte están relacionadas a la misma.



Por otro lado, destacó que el consumo no solo afecta al fumador sino también a las personas que no fuman y produce un gran impacto en las familias y el sistema sanitario. Señaló también, entre otros datos, que el consumo se da a edades cada vez más tempranas.



Cynthia Wolosko, referente del programa Entre Ríos Libre de Humo de Tabaco, hizo hincapié en el uso de los cigarrillos electrónicos, que están prohibidos por ANMAT, pero igualmente se compran por internet. El consumo actual entre adolescentes es del 7,1% y son nocivos para la salud por contener nicotina y saborizantes que se inhalan y por eliminar aerosol y no vapor como se promociona.



"Necesitamos acompañamiento de una política de Estado para que nuestras campañas sean efectivas y duraderas", remarcó Wolosko.



Exhibición de animales



También se trabajó sobre el proyecto de ley, autoría del diputado Manuel Troncoso (Bloque PRO), que prohíbe la exhibición de animales en vidrieras, escaparates o lugares que cumplan esa función.



"Buscamos prohibir la exposición en las vidrieras y que se disponga la contención de los animales dentro del local, sin que se puedan ver desde la calle. Asimismo, que dentro del local se garanticen las condiciones de oxigenación, alimentación e higiene de los animales", expresó el autor de la iniciativa, quien añadió que también se prevé que "cuando se venda un animal, se entregue a la persona que se lo lleva un folleto con las indicaciones que tendrían que tenerse en cuenta para que se desarrolle y crezca de modo saludable".



Reserva de usos múltiples



Además, trataron el proyecto de ley con media sanción en el Senado que declara el área natural protegida Don Gil en la categoría reserva de usos múltiples al establecimiento Mirta R. Mesa Amandule, del departamento Gualeguaychú.



El senador Jorge Maradey, quien participó del debate, explicó la decisión de "impulsar legislativamente estos pequeños pulmones verdes que la provincia necesita". Agregó que este proyecto significa "un avance muy importante en materia ambiental, porque se trata de un establecimiento familiar que posee una superficie de más de mil hectáreas de vegetación que crean un refugio necesario para la fauna silvestre''.



De la reunión presidida por la diputada Farfán participaron los diputados y diputadas Stefanía Cora, Juan Pablo Cosso, Sara Foletto, Paola Rubattino, Nicolás Mattiauda, Manuel Troncoso, Lucía Varisco y Esteban Vitor.