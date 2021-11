El CGE presentó lineamientos para la inclusión escolar

Por medio de la Resolución Nº 3750/21 se aprobó el Sistema de Promoción, Acreditación, Certificación y Titulación de estudiantes con discapacidad. La misma, se sustenta en la legislación específica sobre el derecho a la educación y la inclusión educativa. Esta acción constituye uno de los fines de la política educativa nacional y provincial, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional 26.206 y Resolución 311/10 del CFE.



En este sentido, el titular del organismo educativo provincial, Martín Müller precisó “inclusión implica no sólo el ingreso y la permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo obligatorio, sino también una real y efectiva participación, sin discriminación, en el hecho educativo escolar”.



Asimismo, explicó que “esta iniciativa también establece que la temática de inclusión educativa será transversal en todos los diseños curriculares de formación docente”, y agregó que “los procesos de inclusión se vienen dando con éxito en nuestra provincia, y esta resolución nos da un marco normativo y ordena el trabajo en territorio para que todas las departamentales, los equipos de supervisores y los equipos docentes trabajemos para garantizar la inclusión educativa”.



“Para el sistema educativo esto es histórico; fue fruto de una construcción muy larga de mucha articulación, de ida y vuelta con cada una de las escuelas”, y añadió “esto fue una prioridad en la gestión de nuestro gobernador, Gustavo Bordet”, puntualizó Müller.



A su turno, la vocal del CGE, Griselda Di Lello aseguró “esta normativa contempla el ingreso, permanencia y egreso de todos los estudiantes del sistema educativo entrerriano con discapacidad garantizando una verdadera justicia educativa, una verdadera inclusión desde una perspectiva de derecho garantizando la acreditación, la certificación y la titulación de cada uno de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos mientras transiten nuestro sistema educativo”.



Por otro lado, la funcionaria subrayó “es importante poder pensar a cada sujeto de aprendizaje, a cada estudiante con sus singularidades, particularidades y con sus tiempos y este trabajo, que va a tener vigencia a partir del ciclo 2022, con un sentido de corresponsabilidad, es la responsabilidad de todos los actores que hacemos el sistema educativo como agentes responsables de esa tarea y con acompañamiento de las familias”.



En la jornada, la coordinadora de Educación Especial del ministerio de Educación de la Nación, Guadalupe Padín hizo una descripción de la evolución de la Educación Especial en nuestro país y la implicancia del documento en la modalidad. “No pensamos la inclusión a partir de los estudiantes con discapacidad, pensamos que todos los chicos del país tienen que ir a la escuela que los padres elijan y los docentes tienen que tener la preparación suficiente y en eso, como Estado tenemos la responsabilidad para recibir a todos”, dijo Padín.



“Hoy nos toca pensar en una inclusión que tiene que ser con otros, en donde no queremos que la educación especial sea la abanderada de la causa de la inclusión, queremos que sean alumnos del sistema educativo y tenemos que trabajar fuertemente para que esto sea una realidad que implica muchos modelos”, explicó la licenciada.



“Creemos que no debiera haber docentes que estén solos o se sientan solos desarrollando sus prácticas porque hay un equipo directivo que tiene que acompañar y asesorar pedagógicamente, porque hay supervisores que tienen que acompañar esa tarea, porque hay colegas de los niveles y las modalidad que tiene que estar presentes en ese desafío y porque desde Nación repetimos este esquema y sumamos también las políticas transversales para la discapacidad porque solo así vamos a poder avanzar en cambiar acciones de injusticia y de vulneración de derechos que han sido históricas”.



En este marco, la directora de Educación Especial, Belén García Paz detalló “este documento viene a territorializar la acción que ya se realiza que tiene que ver directamente con los procesos de inclusión de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo”.



“Hace mucho tiempo que se viene trabajando en esta normativa para que las escuelas sean habitables, con trayectorias educativas integrales, no lineales, diversificadas, teniendo en cuenta la singularidad de cada estudiante, particularmente respecto a estudiantes con discapacidad. El sistema educativo tiene que estar preparado para alojarlos”, indicó García.



Del acto participaron el director y subdirectora ejecutivos del Instituto Becario, Sebastián Bértoli y Carolina Amiano; la directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Ines Artusi; la señora, Mariel Ávila; vocales del CGE; directores de niveles y sus modalidades; directores departamentales de escuelas; autoridades del organismo central; supervisores y representantes gremiales.