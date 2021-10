“Gran concurrencia”: se celebraron diez años de la Noche de Museos Entrerrianos

Desde las 19 hs, en la ciudad de Paraná, la comunidad tuvo la oportunidad de visitar los museos y sitios patrimoniales de la ciudad. Las y los asistentes pudieron recorrer y disfrutar del patio gastronómico ubicado en la Plaza Alvear; y de las lecturas y música en la Plaza Carbó, dos localizaciones profundamente vinculadas con el patrimonio cultural de la capital entrerriana."Abrimos todos los museos provinciales para disfrutar del patrimonio histórico, arquitectónico, antropológico, artístico y cultural de todas y todos los entrerrianos. La idea fue mostrar nuestro patrimonio en un horario atípico, ya que muchas personas no lo conocen. La plaza Alvear es uno de los centros con actividades que hemos organizado; pero también tenemos música y lecturas en la plaza Carbó, junto a las Orquestas Infantiles y Juveniles y el Bibliomovil.", expresó la Secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D´Agostino quien recorrió varias de las instituciones de su cartera conversando con las y los asistentes y artistas invitados.Y agregó: "para esta noche especial cada institución preparó actividades específicas. En el Museo Evita por ejemplo la propuesta abarcó a todo el complejo porque en realidad, más allá del museo, todo el complejo es histórico y se puede conocer gran parte de la historia del país en ese lugar. En el Museo y Mercado de Artesanías se cortó la calle para que se pudieran generar actividades para toda la familia en el interior y también al aire libre. Todas las instituciones trabajaron mucho para celebrar estos diez años de La Noche de Los Museos ya que es una fecha muy importante para la Secretaría de Cultura. Tenemos la suerte de tener muchos museos provinciales muy diversos en cuanto a sus temáticas."Cabe destacar que en 2020 la iniciativa se realizó de manera virtual, al respecto D´Agostino dijo: "volver a la presencialidad, manteniendo los cuidados, con todo este gran acompañamiento de personas, nos pone muy felices. Agradecemos también a los museos municipales y regionales que se sumaron replicando esta propuesta en innumerable cantidad de lugares de nuestra provincia".En la Noche de los Museos Entrerrianos, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió las puertas de las instituciones de su cartera: Archivo Histórico Provincial; Biblioteca Provincial de Entre Ríos; Museo Histórico Provincial "Martiniano Leguizamón"; Museo Provincial de Bellas Artes "Dr. Pedro E. Martínez"; Museo Provincial de Casa de Gobierno; Museo Provincial de Cs. Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano"; Museo Provincial Hogar Escuela "Eva Perón"; y Museo y Mercado Provincial de Artesanías "Carlos Asiain". También el Museo Provincial del Dibujo y el Grabado "Artemio Alisio" en Concepción del Uruguay; y el Museo Provincial y Monumento Histórico Nacional Molino Forclaz en la ciudad de Colón.Los museos y sitios patrimoniales invitaron a las y los vecinos a conocer distintas propuestas culturales, educativas, artísticas y lúdicas para grandes y pequeños un ámbito ideal para valorar el patrimonio que forja la identidad entrerriana."Esta noche tuvo el plus de la presencialidad y la alegría de volver a encontrarnos. Tenemos que conocer nuestra historia cultural para sensibilizarnos y poder defenderla, ese es uno de los objetivos de la iniciativa. La gestión del gobernador Gustavo Bordet le pone énfasis a la Cultura, ya que en su gestión se abrieron tres nuevos museos (Museo de Casa de Gobierno, Museo Hogar Escuela Eva Perón y Museo de la Imagen en Concordia). Eso no sucedía desde hace muchos años. Esas decisiones políticas son sumamente importantes para los entrerrianos porque son obras que perdurarán", sostuvo D´Agostino.Durante la jornada en la capital entrerriana, estuvo presente la diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, Carolina Gaillard quien también se mostró emocionada por el público presente en las plazas y los museos: "hoy vinimos a acompañar esta actividad que se hace hace muchos años y que en cada oportunidad agrega un condimento nuevo. Cada museo le pone su concepto diferente, eso hace que todos siempre quieran volver a participar. Es muy importante que la gente esté otra vez circulando con alegría, para poder salir adelante entre todos. En esta etapa de salida de la pandemia la Cultura va a ser central".