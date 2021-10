Bordet encabezó un acto en Concordia y llamó a “militar para salir adelante”

Volver a la mística

El peronismo concordiense realizó un acto masivo que reunió todo la militancia de la ciudad. Además del gobernador Gustavo Bordet, ex intendentes, legisladores y dirigentes gremiales acompañaron a los candidatos del Frente de Todos.Al dirigirse a la militancia reunida en el corsódromo concordiense, el gobernador Gustavo Bordet, manifestó que hace mucho “queríamos encontrarnos cara cara. En noviembre vamos a decidir en las urnas qué modelo de provincia y de país queremos para el futuro”.“Queremos transmitir un mensaje de ir para adelante y no volver atrás, a un país que se endeudó, donde los trabajadores sufrieron los efectos de un modelo económico que generó más pobreza”, remarcó el mandatario provincial.En esa línea, Bordet expresó que es necesario “construir un futuro entre todos”, y que la lista del Frente de Todos “representa la idea de una provincia sólida, con obras públicas en todas las ciudades y que trabaja para poder inmunizar a toda la población en el menor tiempo posible, así como para recuperar todo lo que perdimos en educación durante la pandemia”.Además, convocó a “salir adelante con un modelo que incluye socialmente, que genera obra pública, que le da a los trabajadores la posibilidad de tener su sustento y más fuentes de trabajo”.Por otra parte, sostuvo que “para sostener lo que venimos construyendo con el gobierno nacional, es fundamental tener un triunfo electoral”, y recordó que “casi no tuvimos tiempo de poder demostrar lo que venimos a hacer por la pandemia, pero tenemos el convencimiento y la fortaleza, y sabemos cómo hacerlo porque conocemos esta provincia”.Por último, dijo que “necesitamos que en Concordia cada militante nos acompañe, y que no crean en los espejitos de colores que nos quieren vender de nuevo”, e invitó a sumar más militantes y vecinos para “poder darle un triunfo al peronismo en Concordia, que va a ser clave para la provincia de Entre Ríos”.Enrique Cresto agradeció el acompañamiento de Jorge Busti, Juan Carlos Cresto, Hernán Orduna, y trasmitió el saludo de Elbio Bordet; todos ellos ex intendentes de Concordia. Lo acompañaban también quién lo reemplaza en la intendencia, Alfredo Francolini; los legisladores concordienses Angel Giano, Armando Gay y Néstor Loggio; el secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser; y su compañero de fórmula, presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas y actual intendente de San Salvador, Lucas Larrarte.Cresto señaló que cuando gobierna el neoliberalismo “Concordia no tiene piso para caer, pero cuando gobierna el peronismo no tenemos techo para crecer”. Se refirió luego al daño ocasionado por el gobierno nacional anterior, resaltando el esfuerzo del gobernador para morigerar el impacto de estas políticas y que “a nadie le falte un plato de comida”.Recordó que cuando Gustavo Bordet fue intendente, bajo el gobierno de Cristina Fernández, su ciudad progresó y aseguró que eso es “lo que está en juego. No son nuestras candidaturas, sino un modelo de país. Un modelo de grandeza, de crecimiento de la industria, de trabajo, con Alberto y Cristina. Lo otro es un modelo de pobreza, de exclusión. Si hablamos con cada vecino y le decimos lo que está en juego, no tendría que haber dudas”.Por otra parte, instó a la militancia: “ahora que recuperamos la calle, vayamos a convencer, no solo a los peronistas, sino a todos los que sienten y piensan como nosotros”. Aseguró que en esa línea están “los radicales que enarbolan las banderas de Yrigoyen y Alfosín, así como los peronistas que levantan las bandera de Perón, Evita, Néstor y Cristina” y que “si cada uno convence a cinco de los que no fueron a votar vamos a tener un triunfo contundente. Le pedimos al pueblo concordiense y entrerriano que acompañe el posicionamiento que tiene hoy Entre Ríos”, enfatizó.El actual intendente de Concordia, Alfredo Francolini, manifestó su alegría de volver “a la mística del peronismo. Es lo que estábamos esperando. La unión y el compromiso de cada uno con el peronismo para darle un apoyo contundente a la lista del Frente de Todos”. Remarcó que Concordia “sigue siendo la capital del peronismo. El 14 de noviembre tenemos que darle continuidad a este modelo de país, que comenzó a crecer después de la pandemia. Con Enrique (Cresto) en la nación y Gustavo (Bordet) en la provincia es la mejor oportunidad para Concordia”, subrayó Francolini.A su turno, el dirigente sindical Guillermo Moser, recordó que el 14 de noviembre se enfrentarán “dos modelos de país: el que nos incluye con los compañeros y el que nos excluye en frente. Los trabajadores lo tenemos que tener claro”. Llamó a recorrer casa por casa y volver a las plazas, resaltando que hay que elegir entre “el trabajo o quedarnos afuera. Yo elijo trabajo y eso solo lo garantiza el peronismo”.Estuvieron presentes el senador provincial, Armando Gay, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, el diputado provincial Néstor Loggio, y los ex intendentes de Concordia Jorge Busti, Hernán Orduna, Juan Carlos Cresto, mientras que Elbio Bordet envió un video saludando la actividad.