Frente de Todos realizó acto en Concordia: "Se pone en juego un modelo de país"

Militantes, organizaciones sociales, dirigentes y funcionarios participaron de un acto en Concordia. Estuvo presente el gobernador, Gustavo Bordet, el candidato a diputado por el Frente de Todos, Enrique Cresto, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, y el ex gobernador, Jorge Pedro Busti, entre otros.Al respecto, Bordet expresó que “vamos a decidir en las urnas qué modelo de provincia y de país queremos para el futuro. Tenemos que salir a decirle a cada vecino que no podemos volver hacia atrás, que no podemos volver a las épocas del macrismo, que hundió al país y particularmente a esta ciudad, dejando a los trabajadores de lado y dejando índice de pobreza. Hay que salir adelante con el modelo que estamos llevando con Alberto y Cristina. Es un modelo que incluye socialmente, que genera obra pública, que da la posibilidad de tener una fuente de trabajo”.Indicó que “hoy en Entre Ríos tenemos un gran plan y programa de Obra pública, lo llevamos adelante con Enrique. Para sostener lo que venimos construyendo con el gobierno nacional es fundamental tener un triunfo electoral que nos posiciones en la provincia de Entre Ríos, pero también en Concordia. Esto es con obras, con viviendas, con inclusión social de muchos concordienses que necesitan estar dentro del sistema”, supo“Salimos de una dura pandemia, casi no tuvimos tiempo de poder demostrar lo que vinimos a hacer. Tenemos el convencimiento, la fortaleza, sabemos cómo hacerlo porque conocemos esta provincia. No necesitamos que vengan tres o cuatro figuras de la televisión y tres o cuatro porteños a decirnos a los entrerrianos qué es lo que tenemos qué hacer. Somos los que vamos a llevar a Concordia y a la provincia adelante”, remarcó en su discurso a los militantes.Pidió “apoyarlo a Enrique, que encabeza esta lista en el Frente de Todos. La lista sintetiza la unidad entrerriana. Nosotros con los candidatos vamos a recorrer toda la provincia, no vamos a dejar pueblo sin visitar. Vamos a hacer todo el esfuerzo, pero necesitamos que en Concordia cada militante nos acompañe. A esto lo construimos entre todos mirando para adelante, diciéndole a los vecinos que es posible ganar, vivir en una ciudad más justa”.Además, en diálogo conseñaló que “en septiembre fueron las elecciones PASO, pero ahora en noviembre es donde definimos y confiamos en que vamos a tener una clara y contundente victoria. No queremos volver atrás a un país que se endeudó, donde los trabajadores sufrieron los efectos de un modelo económico que hoy refleja la pobreza que tiene la Argentina. Hay que ir hacia el futuro”.“La lista representa la idea de una provincia sólida, con obras públicas en todas las ciudades y que trabaja en inmunizar a la población. Trabajamos en educación para recuperar las clases perdidas. Queremos seguir avanzando, creciendo y por eso venimos hoy a Concordia a hacer este cierre de campaña”, agregó.Por su parte, Cresto, señaló que “para mí en lo particular era importante que esté con nosotros Bordet. Muchos me conocen, agradezco que hayan venido. Fui intendente cuatro años en Concordia, en momentos muy difíciles. En épocas que gobierna el peronismo en la Nación, Concordia es una ciudad que no tiene techo para crecer. Pero en las épocas que gobernó el neolibreralismo, Concordia no tiene piso para caer. El macrismo hizo daño en Entre Ríos y Argentina”.“Fueron cuatro años de resistencia, un gobernador que hizo lo imposible para morigerar el impacto de las políticas neoliberales, peleando para que en Concordia a nadie le falte un plato de comida”, dijo.Asimismo, señaló aque “cuando condujo Cristina Kirchner hubo años de progreso en Concordia, para Entre Ríos y Argentina. Estar transformando la provincia es nuestra labor. Hay un modelo de país en juego y en nuestro modelo Entre Ríos juega en primera. Pedimos a la gente acompañamiento”.