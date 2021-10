Tuvo “alto acatamiento” el paro de ATE en reparticiones municipales

Desde ATE comunicaron aque tuvo “un alto acatamiento” el paro realizado este viernes en las reparticiones municipales. Según se indicó, se respetaron las guardias mínimas en los servicios esenciales.Al respecto, el prosecretario gremial de ATE, Roberto Alarcón, antese mostró “conforme por el acatamiento de los compañeros al paro, como lo fue el 5 y 6 de octubre”. “Los trabajadores están haciendo sentir la disconformidad a este aumento unilateral que dio el intendente, del 15% anunciado para octubre”, sentenció.En ese sentido, anticipó que el sindicato, la semana próxima, pedirá un informe a Liquidaciones y al Ejecutivo municipal “porque los trabajadores están percibiendo solo un 12%”.Alarcón denunció que “el Ejecutivo municipal prometió pagar un 15% y no lo están cumpliendo”. “Según los sueldos, el aumento del 15% eran 4.000 pesos, pero los compañeros cobraron 3.000 pesos demás, es decir que hay 1.000 pesos en cada trabajador”, explicó.Por su parte, otro de los delegados sindicales, Claudio Blanco, apuntó a “la inoperancia del Ejecutivo de no pagar lo que prometieron, pese a que ATE rechazó ese 15%, y encima juegan con la necesidad de los compañeros”. E instó a los trabajadores a que se fijen en los recibos de sueldo “que el Ejecutivo no pagó lo que corresponde”.