Senado aprobó la suba del mínimo no imponible a impuesto a los Bienes Personales

Tras haber dado media sanción a la prórroga a la emergencia territorial indígena, el Senado aprobó por unanimidad y giró a Diputados la suba del mínimo no imponible al impuesto a los Bienes Personales.



El senador del Frente de Todos y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, explicó los alcances del proyecto de su autoría que busca que una menor cantidad de argentinos sea incluido en el registro de contribuyentes que deben abonar ese tributo.

“Proponemos un incremento del mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales, consideramos que es insuficiente lo que está computado en tal concepto. De no actualizarlo, estaríamos gravando a contribuyentes que no sería razonable hacerlo”, explicó el legislador cordobés.



El proyecto, que sufrió algunas modificaciones en el recinto respecto al texto original, pretende eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a seis millones de pesos ya que hoy, ese límite está puesto en los dos millones de pesos.



De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, cuando en la actualidad ese número está en 18 millones de pesos. Además, los valores del nuevo límite se actualizarán automáticamente en diciembre de cada año.



Caserio explicó que el tributo tal como está "está afectando a una cantidad enorme de argentinos" y que era "una necesidad que había que abordar" ya que de no actualizarse se va a "gravar a una cantidad de contribuyentes que debería estar totalmente al margen de la tributación". “Creo que es una ley justa y sensata que ayuda en un momento difícil de la argentina”, cerró Caserio.



A su turno, la senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, explicó: "Estamos de acuerdo siempre con un alivio fiscal al contribuyente, eso está claro. Pero esta rebaja - en verdad este aumento del mínimo no imponible para que menos gente tribute bienes personales-, es escasa, no alcanza".



“Nosotros también hicimos una modificación y subimos el momento a 53.000 dólares, pero miren cómo se ha empobrecido la Argentina que ahora lo elevamos a 30.000 dólares. Está de más que la vamos a acompañar, continuó.



En tanto, su compañero de bloque, Víctor Zimmermann, consideró que "los escenarios son diferentes para evaluar lo que tiene que ver con el mínimo imponible y el valor de la casa habitación". "Es importante establecer una actualización anual por la inflación que hay en la Argentina. Vamos a acompañar porque es un buen proyecto", agregó.



En el mismo sentido, el senador del Peronismo Federal, Juan Carlos Romero, anticipó su voto positivo, aunque consideró que “esto es un alivio, pero no lo suficiente. Creo que esta actualización es positiva, no obstante las observaciones y lo restrictivo que es el proyecto alivia, en parte, la contribución de la gente, voy a votar afirmativamente”.



Esta mañana, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el proyecto podría generar una pérdida de recaudación de $43.187 millones en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales, que se distribuye en $33.470 millones durante 2022.