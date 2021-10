Bordet ratificó trabajo con organizaciones sociales: "Tienen mucho para aportar"

Fue durante la apertura del XX Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social, cuyo eje es la educación y salud en la post pandemia.



El gobernador Gustavo Bordet desde la Casa de Entre Ríos, estuvo encargado este jueves del mensaje de la apertura oficial de la primera jornada del XX Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social. Reingeniería de la educación y la salud post pandemia: Hacia la Inclusión con Calidad, que se realiza virtualmente entre el 28 al 30 de octubre, y cuenta con las disertaciones de Alberto Cormillot; Miguel Malo; Luciana Valenti; Adolfo Rubinstein, entre otros referentes.



La Asociación Cristiana de Jóvenes, tiene sede en la provincia de Entre Ríos, por lo que destacaron el apoyo y acompañamiento del gobernador entrerriano hacia la institución.



Bordet explicó que la Asociación Cristiana de Jóvenes anualmente realiza un Congreso “para aportes al pensamiento crítico a la formación de valores”, y mencionó que “este año me ha tocado iniciar la apertura sobre temas que tienen que ver con la educación y la salud en la post pandemia, dos aspectos relevantes”.



“El aporte y debate de ideas, sin dudas genera la posibilidad para quienes tenemos que tomar decisiones, de contar con herramientas precisas en momentos en que si algo genera la pandemia es incertidumbre”, aseguró para luego agregar que “reducir esa incertidumbre a través del debate, sin duda nos sirve como un gran apoyo para poder avanzar en la toma de decisiones”.



El mandatario destacó un tema que aborda este año el Congreso “que nos impone la post pandemia, si algo ha caracterizado a este tiempo de la pandemia que irrumpió hace año y medio ha sido lo que ha afectado en materia educativa a nuestros sistemas en todos sus niveles”.



En ese marco, valoró la posibilidad de poder “recomponer la pérdida que ha significado el hecho de no tener clases presenciales, porque la virtualidad puede ayudar, subsanar, pero no reemplazar la presencialidad, sin duda es una asignatura que tendremos que resolver en la post pandemia”.



Es por eso que destacó la importancia de “que este vigésimo Congreso aborde este tema, junto también con repensar un sistema de salud para el futuro, para tener respuestas rápidas y eficaces ante necesidades que puedan presentarse por sucesos de esta naturaleza".



“Sin dudas el mundo no va a volver a ser el que conocimos antes de la pandemia y esto también representa una oportunidad para mejorar en todos los sentidos, en educación y en salud como lo propone este congreso pero también en desarrollo social y humano. También en los vínculos que debemos tener y, por supuesto, en las condiciones sanitarias que son necesarias”, expresó.



Tras ello, apuntó: “Las personas siempre tendemos a asegurar bienes materiales, autos, viviendas y pocas veces aseguramos nuestro cuerpo, nuestra salud”, dijo y acotó: “Son temas que hay que debatirlos, hay que repensarlos por eso lo que aquí en estas jornadas puedan aportar todos los panelistas, todo el debate que se genera resulta muy importante para poder tomar como decía al principio decisiones en el camino correcto”.



“Si algo también la pandemia nos ha impuesto en este tiempo fue la incertidumbre y, la incertidumbre es para quien tiene gestiones de gobierno un problema insalvable, porque las decisiones se toman en el marco del conocimiento, y haber transitado este año y medio tiene que dejarnos la enseñanza de ser previsibles y poder responder rápidamente a situaciones de esta naturaleza”, dijo el mandatario en su alocución.



Por último se refirió la importancia de poder dejar inaugurado el Congreso Nacional sobre Valores, Pensamientos Crítico y Tejido Social.



Reconocimiento a Norberto Rodríguez



Párrafo aparte, el gobernador mencionó que en esta oportunidad se recordó a Norberto Rodríguez, quien fue secretario general de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina y “que ha generado un gran desarrollo en la Asociación Cristiana de Jóvenes en nuestra provincia de Entre Ríos, con proyectos educativos, deportivos, de capacitación, y que en febrero de 2020 nos ha dejado, pero también nos ha dejado una huella muy clara en la educación, la formación de valores que tienen que ver con la tolerancia, el respeto, la formación democrática de nuestros jóvenes”.



En la oportunidad, el gobernador expresó que le resulta "raro poder estar en este congreso sin la presencia de nuestro querido y recordado Norberto Rodríguez". Agregó que "si hay una razón para que Entre Ríos y mi ciudad de Concordia hayan tenido un desarrollo en proyectos educativos, de capacitación para guardavida deportivos ha sido el entusiasmo que Norberto siempre puso cuando era intendente de Concordia y me contagió esa necesidad de poder instalar en nuestra ciudad de Concordia, ciudad que tiene muchas asimetrías por ciento, la posibilidad de avanzar en proyectos educativos que formen a nuestros jóvenes en valores, que tengan que ver con la convivencia, con la democracia, tolerancia y poder vivir en una sociedad más equitativa, acorde a la demanda que estos tiempos globales nos imponen".



Destacó que "ha sido para nuestra provincia muy importante por todo lo desarrollado", por lo que “vaya mi reconocimiento en esta apertura del Congreso”.