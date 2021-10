Macri: "Si creen que van a minar mi compromiso con la gente, están equivocados"

Política Se suspendió la indagatoria al ex presidente Mauricio Macri

Palabras de Bullrich

El expresidente Mauricio Macri encabezó un breve acto político antes de prestar su primera declaración indagatoria tras haber concluido su gestión al frente de la Casa Rosada y aseguró que la "persecución" en su contra no va a "minar y disminuir el compromiso con la gente".El exmandatario decidió presentarse a prestar declaración acompañado por el ala dura del PRO, encabezada por Patricia Bullrich, Jorge Macri, Fernando Iglesias, Pablo Torello, Silvia Lospennato, Waldo Wolff, Néstor Grindetti, Hernán Lombardi y el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren.Previo a su presentación, el ex presidente brindó unas palabras a los militantes y vecinos que lo acompañaron y agradeció la participación ciudadana.“Son momentos en los que cuesta poner en palabras todo lo que uno siente. Lo primero que quiero es agradecerles a todos los que están hoy aquí”, comenzó su discurso el exmandatario pasadas las 11.30 y en la misma línea, señaló que el acto previo a sus declaraciones lo retrotrajo a la tarde del 7 de diciembre, día en el que oficializó el fin de su mandato. “Este día me transporta a ese 7 de diciembre en el que nos despedimos y yo me comprometí a estar siempre con ustedes y a defender su futuro, su libertad y esta república”, dijo.En el marco de la campaña electoral, y de cara al 14 de noviembre, el dirigente del PRO destacó:“Siento que el corazón me va a explotar. Sé que están acá porque vienen a defender su futuro. Ya no somos los mismos, estamos empoderados. No somos más borregos y vamos a luchar por tener una vida mejor. Por eso tenemos que vivir y convivir con una cultura del poder sana, que incluya una Justicia independiente e imparcial”, afirmó.Asimismo, destacó que el Gobierno se maneja bajo una cultura del poder "oscura, perversa, que usa una tragedia para dañar, que afectó a todos los argentinos".En la misma línea, Macri destacó estar prestando solidaridad permanente con los familiares del ARA San Juan y calificó a la citación de "intempestiva, sin fundamentos, en el medio de una campaña electoral".“Seguimos siendo solidarios con los familiares del ARA San Juan. Acá estoy, tratando de entender esta citación intempestiva y sin fundamentos en medio de una campaña electoral”, siguió el líder de la oposición.Y cerró: “Pero estamos acá, porque estamos tranquilos y sabemos lo que hicimos. También porque si con estos dos años de calumnia y persecución, casi una obsesión contra mi persona, creen que van a disminuir mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. Con cada mentira más se fortalecen mis convicciones. Que hoy estemos acá significa que tenemos futuro y por eso el 12 de septiembre dijimos basta y el 14 vamos a volver a ratificarlo. Gracias argentinos, los quiero con locura”.A su turno, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich le aseguró al exmandatario que "nadie lo deja solo" en torno a los dichos generados por las ausencias de otros referentes de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y los dirigentes de la UCR. También afirmó estar cumpliendo con la Justicia, y destacó que "hay jueces buenos y jueces malos"."Somos la autoridad y la moral. Venimos a presentarnos ante el juez que corresponda, aunque tengamos ciertas reticencias", declaró Bullrich, quien agregó: "Venimos igual porque somos institucionalistas y republicanos".El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, manifestó de cara al exmandatario: "Confiamos en la plena inocencia de Mauricio, por eso todos hoy te vinimos a bancar". Previo al inicio del breve acto, el mandatario comunal entonó en el escenario un cántico que rezaba "Mauricio no se toca" a través de un megáfono.Luego de su alocución, el exmandatario se trasladó al juzgado federal de primera instancia de Dolores para ser indagado por el magistrado Bava, ratificado ayer al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.