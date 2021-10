COPNAF: UPCN propuso generar una comisión evaluadora de suplentes

El tema fundamental que se trató en este encuentro estuvo centrado en una propuesta que llevó UPCN a la paritaria, que consiste en generar una normativa referida a la creación de una comisión para el ingreso a las suplencias en COPNAF, tanto en las residencias socioeducativas con sus particularidades, como así también en los distintos servicios que se requieran reemplazos.



Fundamentalmente se analizó la normativa vigente en el sector Salud donde ya funciona una Comisión Evaluadora de Suplentes, considerando aspectos puntuales que refieren al funcionamiento del COPNAF. La intención es que esta comisión regule tanto el ingreso de suplentes como así también los reemplazos y la continuidad que tienen que tener aquellos que no son titulares dentro de la repartición y que son fundamentales para la prestación de servicios críticos. En este sentido, lo que pidió el Sindicato es tener en cuenta criterios objetivos -principalmente la antigüedad-, para definir el otorgamiento de suplencias.



"Se habló de la responsabilidad de los sindicatos en esta tarea, no solamente en la instancia de incorporación de suplentes, sino también en lo que tiene que ver con la evaluación de desempeño, que hoy a nuestro entender no se está realizando correctamente y es uno de los aspectos fundamentales que queremos discutir y llegar a un acuerdo, para que todos los trabajadores tengan la posibilidad de que finalizada su suplencia sean evaluados y puedan realizar su descargo o hacer las presentaciones que crean pertinentes para defender sus derechos", dijo la Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez.



"Queremos que la comisión de suplentes tenga cierta autonomía en su funcionamiento, que en los lugares de trabajo se establezca un mecanismo claro y transparente para la designación de suplentes y que haya instancias dentro del organismo central en pos de resolver conflictos o definir situaciones particulares", mencionó Domínguez y agregó: "Se habló de la complejidad de los trámites administrativos, pero son situaciones que a nuestro entender se pueden salvar y se van a ir modificando con la práctica y el funcionamiento de la comisión de suplentes".