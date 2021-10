Dirigentes y funcionarios del Frente de Todos recordaron a Néstor Kirchner

Funcionarios, dirigentes del Frente de Todos y agrupaciones políticas recordaron al expresidente con emotivas palabras y destacaron su rol al frente de la Casa Rosada. Cristina Fernández de Kirchner publicó un conmovedor video en su cuenta de Twitter con la leyenda "Siempre primero Argentina". Alberto Fernández lo rememoró como "un amigo" y aseguró que "su recuerdo nos guía y convoca". Daniel Scioli aseguró que fue “un líder extraordinario” y un “adelantado”.“Néstor Kirchner 1950-∞”, fue el texto que presentó la pieza audiovisual que publicó la vicepresidenta en redes sociales, en donde repasó distintos discursos del exmandatario. Por ejemplo, el anuncio de la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2005. El video también mostró pasajes en los que Kirchner criticaba el alza excesiva de precios e instaba a la población a no comprarles a aquellos que encarecían los productos. En otra secuencia, apareció junto a la expresidenta y a su jefe de Gabinete de aquel entonces, Alberto Fernández.El Presidente, por su parte, publicó un sentido mensaje en el que señaló que Kirchner le "dio al pueblo argentino una vida mejor" y a él "una amistad sin igual". “Sembró en mí las ganas, las convicciones, la búsqueda de diálogo para hacer política y la necesidad de cambiar el mundo sin perder la racionalidad. Sólo me queda decir cuánto lo extraño", agregó en declaraciones radiales.En la misma línea, su excompañero de fórmula presidencial en 2003 y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, señaló que "fue un líder extraordinario, un gran militante y un adelantado". "Su legado late fuertemente en el corazón de millones de argentinos. Lo recuerdo con muchísima gratitud, profundo cariño y enorme respeto”, añadió.La Cámpora eligió un video en el que se ve al exgobernador de Santa Cruz realizando distintas actividades entre la gente: "Aquellos que llegan con el voto del pueblo tienen la obligación política y moral de gobernar para ese pueblo y dejar de hacer de la política una ciencia especulativa y fría detrás de despachos y escritorios", se lo escucha decir en los inicios de su carrera como intendente de Río Gallegos y remarca: "Se puede triunfar en política cuando triunfa el pueblo, porque es el único triunfo que vale la pena”. El Partido Justicialista, del que era presidente cuando falleció, indicó que "era un líder comprometido con su tiempo, que con coraje reconstruyó la confianza en la política como vocación de servicio" y expresó que lo homenajean "construyendo la Argentina que le dice sí al trabajo y a la justicia social”.Bajo el hashtag #NéstorVive, funcionarios y ministros del Frente de Todos volcaron sus mensajes en redes. El jefe de Gabinete, Juan Manzur manifestó que fue "el hombre que vino a rescatar un país en ruinas, iniciando una enorme transformación política. Con pasión, memoria y trabajando siempre por la felicidad del Pueblo". "Su ejemplo nos alienta a seguir poniendo a la Argentina de pie”, cerró.Asimismo, el titular de la cartera de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sostuvo que Kirchner “nos enseñó a creer, nos mostró que era posible. Nos propuso un sueño y nos puso a concretarlo". El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó que el exjefe de Estado “nos convoca siempre a la construcción de un país más justo”. “Con las mismas convicciones trabajamos para transformar el futuro de la Argentina”, resaltó. En tanto, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad y exfuncionario del Gobierno de Kirchner, lo evocó como “un tipo al que he amado, un loco lindo, con su cabeza llena de cosas, 24 horas pensando en la política para hacer las cosas bien y eso es el recuerdo que me queda". "No estaba loco, estaba muy convencido de la transformación de la Argentina necesitaba y lo hizo. Néstor la tenía muy clara para adonde se debía ir y Alberto es uno de los alumnos más predilectos en eso", subrayó.A su turno, ministro de Defensa, Jorge Taiana, señaló que "la mejor manera de homenajearlo es trabajando para construir una Patria con independencia económica, soberanía política y Justicia Social. Siempre en el corazón del Pueblo”. Y el canciller Santiago Cafiero destacó la importancia de proteger la unidad latinoamericana, para la que “Néstor trabajó poniendo cuerpo, cabeza y corazón”. "Hoy más que nunca, lo recordamos y reafirmamos el compromiso con la unión entre pueblos hermanos", aseveró."En tiempos que eran muy difíciles, Néstor nos empujó a creer en la política como motor de transformación de realidades y como generador de oportunidades. Dio esperanza, motivación y trabajó para tener una Argentina mejor. Esa Argentina es posible, y trabajamos por ella", afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Mientras que, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, en línea con Cristina Fernández, esgrimió que Kirchner "enseñó que primero están los argentinos y las argentinas". El amor por nuestra patria y por nuestra gente definieron a su Gobierno y toda su vida política", sentenció.Por último, la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del FdT, Victoria Tolosa Paz, publicó: “Nos pediste que salgamos, y que demos una demostración de conciencia popular. Que no esperemos un milagro, que luchemos porque vienen por nuestros sueños y por el futuro de la Patria”. “En eso estamos, querido Néstor. Hoy, más que nunca, vivo en cada uno de nosotros”, completó.