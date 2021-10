Nuevo loteo en Parque Industrial de Ramírez: ya se pueden adquirir parcelas

El intendente de General Ramírez, Gustavo Vergara

el secretario de Gobierno del municipio, Pablo Marini

, dijo aque están “empezando a concretar un sueño que es el sub parque industrial, con la presencia de empresarios locales que apuestan a crecer, a producir y es una impronta de la localidad, el de tener ese espíritu emprendedor”.Desde la gestión municipal, aseveró, “nos propusimos desde el inicio,Hay industrias metalúrgicas, industrias recaparadoras de neumáticos, de cemento, de casas prefabricadas, metalúrgicas; es decir una variada gama de actividades. En el nuevo predio hicimos una convocatoria hace algunos años, hubo más de 20 pedidos y solicitudes. Suponemos que eso se va a sostener y aumentar. Desde este jueves estará la inscripción abierta desde la web municipal”.Detalló que el nuevo predio “aún no tiene servicios”, por lo queEl intendente destacó que “Ramírez no se queda quieta” y en este sentido refirió que, más allá que vamos a propender que lleguen esos recursos de provincia y de Nación”.Por su parte, destacó: “ha sido un proceso largo, venimos trabajando desde hace cinco años para llegar a este momento. Ahora, el objetivo es estar cerca, codo a codo, con el empresariado local que está muy interesado en adquirir parcelas, resolveremos dudas, consultas, y a partir de ahí rápidamente, invertir el dinero que ingrese con la venta de lotes en infraestructura. Paralelamente seguimos trabajando con los estados nacional y provincial, que son socios indispensables en el desarrollo de la industria local”., el anteproyecto está aprobado ante el gobierno de la provincia y también en el Registro nacional de Parque Industriales, de manera que hoy contamos con un proyecto en óptimas condiciones para avanzar, donde ya los lotes están definidos y mensurados”. En promedio, cada lote tiene unos 5000 metros cuadrados cada uno, hay algunos más grandes., que tiene más de 20 mil metros cuadrados”, agregó el secretario de Gobierno.