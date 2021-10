Gobernadores firmaron con Nación el acuerdo por el control de precios

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde un encuentro con 20 gobernadores, con quienes firmaron un convenio para garantizar el cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Comercio Interior que dispuso el congelamiento de precios de más de 1.400 productos de consumo masivo.La reunión se realizó bajo modalidad presencial y virtual, el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.Los gobernadores se comprometieron en el corto plazo a acompañar desde sus provincias las tareas de fiscalización, control, juzgamiento y sanción de las disposiciones establecidas en la Resolución N° 1050 que establece una canasta de 1.432 productos de consumo masivo."Es momento de acompañar las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para retrotraer los aumentos de precios al 1 de octubre", señalaron los mandatarios provinciales en un comunicado difundido por Casa Rosada."No estamos defendiendo solo el bolsillo de los consumidores; estamos preservando también estratégicamente la sostenibilidad del negocio de productores y empresarios, estamos defendiendo un modelo de país basado en la producción y el empleo. Es momento de trabajar entre todos y todas para crecer y vivir como nos merecemos", argumentaron.A su turno, Wado de Pedro destacó la disposición del ministerio del Interior para articular con provincias y municipios el plan para cuidar el poder adquisitivo y el bolsillo. "Hay comportamientos especulativos que solo se van a poder controlar con un estado firme. Las políticas son efectivas cuando se articulan de manera inteligente y esta reunión tiene que ver con esto. Respondemos a la necesidad de nuestro pueblo de poder tener una vida digna", expresó durante el encuentro.En tanto, el jefe de Gabinete explicó que con las medidas "buscamos evitar y prevenir abusos y excesos en los precios que no responden a ninguna lógica". "Este país es profundamente federal y contamos con la colaboración y poder controlar los abusos en un momento en el que se viven momentos de recuperación económica. Hay que evitar que este crecimiento se diluya con la especulación", agregó.Por último, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, hizo una exposición de diagnóstico de la situación y de la evolución de los precios, en el que resaltó que "no hay elementos que justifiquen el repunte" y brindó como dato importante que "el 86% de los productos los producen 18 empresas".Participaron de forma presencial Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Zillioto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).De modo virtual participaron los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Omar Perotti (Santa Fe), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes)."Acordamos trabajar de manera federal y planificada en la creación de mercados concentradores descentralizados en cada región del país. En ese marco, los mercados concentradores no solo permiten estrechar la relación comercial entre productores y consumidor, sino que acompañan y ponen en valor los esfuerzos que vienen haciendo las provincias para ampliar y diversificar la oferta productiva", agregaron.Por el Gobierno nacional, asistieron también el secretario de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público y Privada, Jorge Neme; la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y la subsecretaria de Comercio Interior, Débora Giorgi.Luego del encuentro, Feletti, junto a Silvina Batakis, secretaria de Provincias y dos gobernadores, Kiciloff y Bordet brindaron una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.Al hacer uso de la palabra, el mandatario entrerriano ratificó la participación de organismos de su provincia y de otras del país para la fiscalización del congelamiento de unos 1.400 precios de productos en supermercados para "garantizar que los alimentos estén en la mesa de los argentinos a su precio justo".Tras ello, indicó que los controles se implementarán en conjunto con municipios y los organismos de defensa del consumidor, manteniendo los canales de diálogo.“Las medidas, que son transitorias, tienden a corregir asimetrías que existen entre los precios y que generan un perjuicio en el bolsillo de los consumidores”, remarcó Bordet.