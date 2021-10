España apoya a Argentina en las negociaciones que lleva adelante con el FMI

El secretario de Estado de España para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo, sostuvo en Roma que "la Argentina necesita levantar cabeza y el Fondo Monetario Internacional debe ser más sensible a sus dificultades económicas en la renegociación de su deuda".



El funcionario español afirmó, en declaraciones a la prensa internacional en las jornadas previas al inicio de la Cumbre de Jefes de Estado del G20, que "hay que atender determinadas circunstancias y que la negociación debe ser seria".



También subrayó que "no se pueden acrecentar las tensiones por las que pasan ciertas sociedades; el FMI tiene que ser sensible a esta situación: la sociedad argentina lo está pasando mal y necesita levantar cabeza".



En el marco de la X° Conferencia Italia-América Latina que se realizó en la capital italiana Fernández Trigo se reunió con el vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, a quien trasladó el apoyo del gobierno español en las negociaciones con el FMI.



Durante el encuentro, el diplomático español señaló que "el PBI de la región se ha contraído en un 7% debido a la pandemia".



El funcionario ibérico lamentó que "los sistemas sanitarios no hayan respondido adecuadamente a la crisis sanitaria, ya que la seguridad social es inexistente en muchos lugares y que el 40% de la población de América Latina no tiene ningún tipo de protección social".



El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, viajará el fin de semana a Roma para participar de la cumbre de Jefes de Estado del Grupo de los 20, donde está previsto que mantenga reuniones bilaterales con sus pares europeos, entre ellos el español, Pedro Sánchez, para tratar la renegociación de la deuda con el FMI.