Ballay expuso detalles del proyecto de Presupuesto a intendentes de Cambiemos

El ministro de Economía, Hugo Ballay, junto a parte de su equipo de trabajo, recibió este martes en la Casa de Gobierno al Foro del Intendentes de Cambiemos, para exponer detalles del proyecto de presupuesto 2021 y brindar explicaciones sobre otros temas de interés para las comunas.



"El Foro de Intendentes de Cambiemos había pedido una reunión, fundamentalmente para compartir con ellos el proyecto de Presupuesto que la provincia elevó a la Legislatura, sobre todo en lo que se refleja en cada uno de los municipios", dijo el ministro Ballay tras el encuentro realizado en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno con los 22 integrantes del Foro de Cambiemos



Tras la reunión, en la que estuvo acompañado por el director general de Presupuesto, Hugo Zubillaga; y la directora de Relaciones Fiscales con Municipios, Anabella Cosentino, el ministro informó que en la oportunidad le entregaron a los intendentes proyecciones de lo que recibirán de coparticipación cada uno de los municipios en función del proyecto de presupuesto provincial.



Agregó que también surgieron otros temas de interés, como las líneas de créditos que establece el Banco Nación para municipios y el leasing del Banco de Entre Ríos también para los municipios, entre otros. "Son temas de interés que los municipios tienen que trabajarlos de la mano de la provincia para elaborar esas autorizaciones", comentó Ballay.



Se refirió además al diálogo que existe tanto con los jefes comunales como con los diferentes referentes de la provincia y destacó: "El diálogo con todos los sectores es un pedido desde siempre del gobernador Gustavo Bordet. Cuando nos tenemos sentar con los gremios lo hacemos, cuando tenemos que sentarnos con los intendentes justicialistas lo hacemos y también con los vecinalistas y con los de Cambiemos. Dialogamos con todos los sectores y por eso rescato la reunión de hoy como positiva", dijo el ministro y agregó: "Más allá de las cuestiones que pueden dirimir la parte política, acá se habló de proyecciones que fueron muy bien recepcionadas y los intendentes estuvieron agradecidos".



Por último, comentó: "Lo que nosotros intentamos es darles datos claros y concisos que le permitan a ellos elevar la ordenanza de presupuesto con ciertos parámetros, y siempre estamos a disposición para las consultas o los trámites en los que podamos acompañar desde el gobierno provincial a cada uno de ellos".



Buen diálogo



El presidente del Foro de Intendentes de Cambiemos, Rafael Cavagna, también consideró positivo el encuentro y puso en valor el diálogo que existe con el gobierno. "Quiero rescatar sobre todo el diálogo que tiene nuestro Foro de Intendentes con el gobierno provincial. Eso está clarísimo y no lo vamos a negar nunca. También agradecer la presencia del ministro de Economía junto con su equipo de trabajo", dijo Cavagna.



Y agregó: “Los municipios dependemos mucho de los contextos nacionales y provinciales, y de la elaboración de los presupuestos tanto de la Nación como de la provincia. Por eso era necesaria y natural la reunión que llevamos adelante".



Tras ello, comentó: "Obviamente que expusimos nuestra preocupación por el estado de la economía a nivel nacional que se va dando, y de lo que va a pasar cuando las tarifas dejen de estar pisadas o de estar reguladas determinadas actividades. En ese sentido el ministro nos explicó que tienen dadas las proyecciones para 2021, siendo cautos y cautelosos, y que puede variar la situación. Así que fue una reunión productiva, donde también le presentamos al ministro de Economía nuestra petición acerca de la coparticipación o no de una ley de Educación. Él se lo llevó para ver la situación y analizarla, y creo que el trabajo en conjunto es el resumen de la reunión positiva que tuvimos".



El también intendente de Nogoyá indicó que estuvieron todos sus pares que representan al bloque en la provincia, y apuntó: "Somos 22 los intendentes que conformamos el Foro de Cambiemos, todos estuvieron presentes y pudimos tratar también otros temas, como son la proyección de las paritarias para el año que viene, la proyección de los aumentos que se van a dar en materia presupuestaria para estar en sintonía y no tener que estar modificando en forma permanente la ley madre de presupuesto".



Por último, Cavagna remarcó: "Vuelvo a rescatar la vocación de diálogo entre todos. Creo que es el camino para seguir adelante".