Müller: “Tenemos el orgullo de llevar la única lista provida en la provincia"

En las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, la lista “Entrerrianos por la vida, el trabajo y la libertad”, que llevó en primer término a Miriam Muller se convirtió en la tercera fuerza en Entre Ríos. Acompañada de Sebastián Iglesias y de Liliana Salinas, ambos por el Partido Conservador Popular pelearán en noviembre por un lugar en el Congreso.“Hoy nos sentimos conocidos, es distinto con el enfoque y el entusiasmo con el cual salimos a la calle. En los lugares que recorrernos nos están esperando y nos cuentan quienes nos votaron porque conocen nuestras propuestas y saben que somos los únicos que defendemos la vida”, expresó aLiliana Salinas“Es una sorpresa llegar a las localidades de Entre Ríos y que nos reconozcan”, dijo.Por su parte, Miriam Muller agregó que en las recorridas le preguntan a la gente: ¿Por qué nos votaron? “Su respuesta es que es por la vida, nuestros votantes son muy patriotas y próvida. Pero también porque Somos caras nuevas y no nos conocen en la política, pero además porque somos mujeres”.El Partido Conservador Popular pide discutir la agenda de discapacidad. “El gobierno no habla de este tema, la pandemia fue dura para todos, pero también para las personas con discapacidad, no hay médicos, cobran una pensión mínima, no llegó la ayuda del Estado”.“Para las personas que tenemos algún familiar con discapacidad, fue muy duro. Nadie se acordó de nuestro colectivo, no tuvimos ayuda”, apuntó Salinas. Seguidamente señaló que “representar discapacidad en una lista, a todos nos llena de felicidad y orgullo”.En tanto Muller indicó que “tenemos el orgullo de llevar la única lista 100% provida en la provincia. Eso nos une, somos madres y guerreras. Queremos llevar al Congreso la ley de Emergencia Educativa, de Emergencia Laboral. Queremos que sea real la ley del primer empleo, no queremos que nuestros hijos se vayan a otro lado. Queremos apoyar la familia joven”.Además: “el apoyo cerrado al campo, a las pymes. Queremos bajar los impuestos, Entre Ríos tiene la presión tributaria más alta del país. Hay que entender que el campo no es nuestro enemigo”.“Somos el común de la gente, no vivimos de la política y la gente se ve representada”, finalizó.