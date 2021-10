La Cámara de Diputados sesiona para discutir la Ley de Etiquetado frontal

Alivio

Pasado el mediodía, unos minutos más tarde que lo previsto, la Cámara de Diputados volvió a sesionar con total presencialidad para aprobar, entre otros proyectos, la ley de Etiquetado Frontal que generó fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición tres semanas atrás, cuando el Frente de Todos no consiguió el quórum para discutir la norma, que ya tiene media sanción en el Senado.La sesión comenzó con una versión del himno nacional cantada por Charly García en homenaje por los 70 años del músico argentino. Luego se aceptaron las renuncias de los diputados salientes (Eduardo Brizuela del Moral, Facundo Moyano, Cristina Álvarez Rodríguez y Gabriela Cerruti) y juraron sus reemplazantes (Julieta Marcolli, Lucio Yapor, Natalia Souto y Gustavo López).El orden de la sesión será el siguiente: Renuncias y Juramentos, Homenajes, Cuestiones de Privilegio, Apartamientos, Etiquetado (OD 438), Oncopediatría (OD 494), DDHH Personas en situación de calle (OD 436), Trabajadores de la Viña (OD 348 y 435), Entrada y salida de tropas extranjeras (Expte 30-S-21), Alivio fiscal (OD 492), Recuperación de Ganadería Ovina (OD 427), Transferencias de inmuebles sin disidencias ni observaciones (OD 412, 413, 414, 415, 416, 417, 430, 431, 432, 433, 434 y 493) y Convenciones contra la discriminación (OD 422 y OD 423). Se calcula que los homenajes, cuestiones de privilegios y apartamientos duren entre 6 y 7 horas.La ley de Etiquetado Frontal de alimentos, que es fuertemente cuestionada por la industria alimenticia y seguramente generará cruces entre el oficialismo y la oposición, apunta a que los consumidores cuenten con información precisa sobre los productos que consume. El debate no se espera que empieza antes de las 19.-Advierte a consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz.-Promueve la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.-Está dirigido a fabricantes, fraccionadores y envasadores que distribuyan, comercialicen o importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano, en todo el territorio de la República Argentina.-Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados y comercializados en la Argentina deben colocar leyendas como “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio”, “Exceso en grasas saturadas”, “Exceso en grasas totales”, y/o “Exceso en calorías”.-En caso de contener edulcorantes, el envase debe llevar una leyenda precautoria, por debajo de los sellos de advertencia, con la leyenda: “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”.Otra iniciativa clave, que obtendrá media sanción, es el alivio fiscal que impulsa Sergio Massa. Ayer, la Comisión de Presupuesto emitió un dictamen consensuado sobre el proyecto que propone aliviar las deudas tributarias que tienen entidades sin fines de lucro y pymes.La discusión en la comisión fue técnica y no política, al punto que un diputado por Juntos por el Cambio aclaró rápidamente que el bloque de la oposición iba a apoyar el dictamen del oficialismo. A cambio, el proyecto sumó la inclusión de beneficios para los cumplidores de las obligaciones tributarias y de la contemplación en la norma de una franja de monotributistas.