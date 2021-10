Fijaron un precio preferencial para escrituras de viviendas sociales en Paraná

La medida permitirá fijar las bases para la regularización de las escrituras que el Municipio tenía pendientes con los adjudicatarios de terrenos y viviendas de la ciudad en condiciones de escriturar.



El intendente Adán Bahl sostuvo que se busca "acompañar la política de vivienda que estamos llevando a cabo en la ciudad, junto al Gobierno nacional y provincial. Nuestro objetivo es que los vecinos accedan al techo propio, que es uno de los derechos más inclusivos que tenemos los argentinos y que, además, tengan todo en regla”.



“Es un acuerdo con múltiples ventajas, porque beneficia a los escribanos, que van a tener más trabajo; y al Municipio, permitiéndonos regularizar la situación dominial de los terrenos sobre los que se asientan esas viviendas y de esa manera ordenar la ciudad”, añadió y concluyó: "Trabajamos para que Paraná sea una ciudad inclusiva, ordenada y con igualdad de oportunidades".



Por su parte, el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa, consideró que “pretendemos la regularización de una cantidad de situaciones de aquellas personas que habitan y tienen su vivienda en un inmueble que originariamente fue Municipal, que se les adjudicó y no pueden realizar una serie de trámites porque no tienen su escritura".



En ese sentido, explicó que con este convenio "y con un costo que es totalmente promocional que acordamos con el Colegio de Escribanos y las exenciones que van a tener, se les va a dar mucha celeridad al trámite de escritura y se evitarán las irregularidades que se dan cuando se adjudican los lotes”.



Finalmente, el funcionario destacó que las mismas “son para personas de menores recursos que no pueden acceder a una escritura por los costos que tienen; pero también entender que está el Estado municipal de por medio”.



El presidente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, Carlos De Angeli, destacó que el objetivo es "regularizar dominialmente una cantidad de lotes que son de titularidad registral de la Municipalidad y que nunca se han transferido a las personas que los están ocupando. Este convenio va a permitir que las personan logren tener su título de propiedad inscripto en el registro público y pasar a ser dueños de las casas donde habitan”. Detalles del acuerdo El acuerdo fija un monto inferior para el trámite. Asimismo, se conformará un fondo para atender las necesidades de aquellas personas cuya situación económica no les permita cubrir este costo.



La escrituración se efectuará dentro de los 20 días hábiles contados desde la presentación del adjudicatario en la escribanía designada, de acuerdo a los plazos estipulados. La Dirección General de Escribanía supervisará el cumplimiento de los plazos establecidos para el otorgamiento de las escrituras.



Estuvieron presentes el director general de Escribania, Juan Facundo Urriste; y los integrantes del consejo directivo del Colegio de Escribanos de Entre Ríos: Vicepresidente 1º, Sergio Alejandro Caffaratti; Vicepresidente 2º, María Silvina Morelli; Prosecretario General, Luis Osvaldo Daguerre; Protesorera, Marta Graciela Ondarçuhu; Consejero Titular, Horacio Quattrochi; Revisora de Cuentas Titular, Elsa Elba Aragonés de Niemiz, y la concejera titular, Marta Graciela Pérez de Collaud.