Sesionan diputados nacionales y votarán la ley de etiquetado frontal

Política Cuatro nuevos diputados nacionales jurarán este martes en sesión especial

Luego de la fallida sesión del pasado 5 de octubre, el recinto volverá a abrir sus puertas este martes a las 11:00, y será la primera en realizarse en las mismas condiciones previas a la pandemia iniciada en marzo del año pasado.Durante el último año y medio se utilizó un protocolo de funcionamiento remoto mixto por VPN para que los diputados pudieran sesionar a distancia, aunque con el tiempo el sistema se fue flexibilizando para que una mayor cantidad de legisladores ocuparan sus bancas de forma presencial, en línea con el mejoramiento de los indicadores epidemiológicos.Con dicho protocolo fuera de juego, ahora los diputados que no asistan al recinto para ocupar sus bancas serán computados como ausentes y ya no tendrán la posibilidad de participar de la sesión de forma virtual, aunque integren grupos de riesgo. .El martes 5 de octubre Juntos por el Cambio y algunos otros diputados sueltos de bancadas opositoras minoritarias resolvieron retacear el quórum e hicieron caer la sesión, que continuó en minoría.Desde Juntos por el Cambio justificaron dicho accionar alegando que el Frente de Todos había cerrado el temario de forma unilateral e inconsulta, sin incorporar propuestas de la oposición.En el marco de negociaciones que llegaron a buen puerto, las autoridades de los bloques oficialistas y opositores firmaron la convocatoria para este martes con el mismo temario de la sesión fallida del 5 de octubre, pero además se incluyeron otros temas como por ejemplo la ley de nuevo Régimen de Recuperación de Ganadería Ovina, iniciativa que había sido reclamado Juntos por el Cambio para bajar al recinto dos semanas atrás.Al comienzo de la sesión, jurarán los reemplazantes de los diputados oficialistas renunciantes Facundo Moyano, Cristina Álvarez Rodríguez y Gabriela Cerruti, y el fallecido radical Eduardo Brizuela del Moral.Por Moyano asumirá el camporista de Chivilcoy Lucio Yapor, quien completará el mandato del hijo del líder camionero hasta diciembre de 2023, mientras que por Álvarez Rodríguez (designada como flamante ministra de Gobierno bonaerense) lo hará la politóloga de Somos-Barrios de Pie Natalia Souto, quien también tendrá más de dos años de mandato por delante.El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le tomará también juramento al dirigente de Forja y vicepresidente de Enacom, Gustavo López, quien asumirá en el lugar de Gabriela Cerruti, recientemente incorporada al equipo de comunicación presidencial.Sin embargo, la presencia de López en el Congreso será efímera ya que Cerruti tenía mandato hasta diciembre de este año, cuando se producirá el recambio legislativo.Ex gobernador de Catamarca y también ex senador nacional, Del Moral falleció el 25 de agosto pasado a los 77 años.Además del proyecto sobre Etiquetado Frontal de Alimentos y el nuevo Régimen de Recuperación de Ganadería Ovina, en el extenso temario que consensuaron los diputados también figura un proyecto sobre asistencia a las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, la modificación del Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales y el nuevo régimen previsional para los trabajadores de ese sector.También aparece en agenda el proyecto impulsado por Massa sobre "alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el Covid-19", así como la ley de oncopediatría que presentó Juntos por el Cambio, y la habitual autorización de salida de tropas para ejercicios militares.Además, figura una extensa lista de proyectos que establecen transferencias de inmuebles del Estado nacional a las provincias de Santa Fe, Catamarca, San Juan, Buenos Aires, Misiones y Córdoba, entre otras.