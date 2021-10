Cresto: “Hay que transformar las políticas públicas en políticas de Estado”

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Enrique Cresto

, en diálogo con el programamanifestó que de acá, al 14 de noviembre “estamos trabajando de cara a los entrerrianos, trabajando en los 83 municipios coordinado para llegar con el mensaje frente a frente, caminando, a través de las redes, pudiendo contar nuestra propuesta, poder defender este modelo que país que está gobernando, del que somos parte”.Manifestó que este lunes tuvieron una reunión organizativa: “Se eligieron los candidatos de la lista, me tocó encabezarla, pero a partir de ahí todos somos candidatos, en cada territorio. Esta campaña se basa en defender un modelo de país. Lo importante para llegar a todos lados, por eso es importante la coordinación de la campaña, para poder llegar a todos los sectores y tener un mismo discurso. Tiene una vinculación con lo que defendemos a nivel nacional, y tiene también una vinculación con lo que hemos vivido en los últimos cinco años y medio en Argentina”.“Ninguna ciudad o provincia se va a desarrollar en un país que no se desarrolle. Lo viví yo como intendente de Concordia, lo vivió el Gobernador y lo vivieron los entrerrianos y los argentinos. A mí me toca estar en el gabinete nacional y por supuesto que las dos Entre Ríos diferentes, en la que se está transformando con los frentes de obra, en Paraná y en comunas, juntas de gobierno, ciudades pequeñas que antes no eran visualizadas y eso también hace a la transformación de la provincia”, aseveró. En la gestión anterior, manifestó Cresto “los municipios pedían ATN para pagar sueldos; la provincia estuvo cuatro años tratando de resistir contra políticas que eran de exclusión, generando más desocupación, más pobreza y ahora se puede mostrar otra cosa”.De la misma manera, enfatizó: “El 14 de noviembre se vota este modelo de país, con errores, con aciertos, desde este Frente, o volver para atrás. Son dos modelos que hoy están en disputa”.“Estar en el gabinete nacional, ver realmente que a las buenas políticas públicas hay que transformarlas en políticas de Estado. Insisto con eso porque el organismo que me toca conducir pasó de tener once obras a tener hoy, más de mil obras en Argentina. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación pasó de 270 obras casi todas paralizadas en el país a tener casi 3000 obras en ejecución”, afirmó.Confió que, cuando fue convocado por el Presidente de la Nación “él nos dijo que quería llegar a los ocho millones de argentinos que no tienen agua y a los 13 millones de argentinos que no tienen cloacas. Hicimos un relevamiento en todo el país, durante la pandemia: se necesitan 22 mil millones de dólares, si queremos llegar al 2030 con ese objetivo hay que dotar de presupuesto al organismo”.En esa línea enfatizó: “Hay una decisión del Gobierno de avanzar con una red de agua y cloacas en todo el territorio nacional. En Entre Ríos había dos obras de agua y cloaca, hoy solamente en el departamento Paraná hay 93 obras, muchas en ejecución, otras terminadas y otras para comenzar. La inversión en el departamento Paraná es de más de cinco mil millones de pesos, solamente en agua y saneamiento y eso genera muchísimos puestos de trabajo”.Mencionó que el principal partido opositor, “no tienen para defender un proyecto político, en el peronismo hay fechas a lo largo de todo el año en la historia, que tienen que ver con conquistas, con crecimiento. Y uno mira el otro lado y es la antítesis a este modelo de país; ellos tienen un speech, hacen focus group y repiten siempre lo mismo. Si uno analiza el discurso de ellos, en 200 lugares diferentes, siempre dicen lo mismo: ‘el 50 % de los alumnos no terminaron la secundaria’, ‘hay que frenar al kirchnerismo en el Congreso’. Ellos están a seis o siete votos de lograr el quorum, la mayoría y avanzar hacia lo que no pudieron avanzar cuando Macri fue presidente; fueron haciendo prueba error. Están tratando de aprovechar un malestar nacional por la pandemia”. Y agregó: El kirchnerismo “nunca avasalló ningún derecho”.“Yo llevo una bandera que es la política de agua y saneamiento, es una ley. Podemos hablar de muchísimas cosas, la matriz energética, la producción, mejoramiento de la industria, pero el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento, es una transformación de la política hídrica de la Argentina que es un país hídrico, para llegar al 2030, al 100 % de agua y saneamiento”, expresó el candidato.