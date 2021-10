Proyecto de ley para creación de Colegio Médico: la opinión de las asociaciones

Distintas asociaciones de profesionales manifestaron su preocupación por el proyecto de Ley que tiene media sanción del Senado entrerriano que reglamenta el Colegio Médico de Entre Ríos.



Al respecto, Esteban Davila, a la Asociación de Médicos Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER), indicó ante Elonce TV que “se trata de un reclamo de un grupo de asociaciones de médicos, el proyecto tiene muchas inconsistencias y privilegia a una institución (la FEMER) que no representa a todos los médicos de la provincia y atenta contra el espíritu democrático”.



En este sentido, explicó que “esta ley no está siendo clara en defender a todos los de la profesión médica, sino que se basa en darle a los colegios médicos toda la tarea que ya están haciendo las asociaciones de especialidades y por ejemplo, los convenios prestacionales solo los va a hacer FEMER y no sabemos qué va a pasar con los médicos que no estén allí”.



Asimismo Davila, destacó que “la solución sería que se las incluya a las asociaciones de salud en el proyecto de ley”.

“Esperamos ser convocados para dialogar al respecto, buscamos que seamos incluidos y no excluidos, con este proyecto las asociaciones mueren”, añadió.





En esa línea, a tarvés de un comunicado, distintas asociaciones médicas enumeraron una serie de limitaciones de la iniciativa que tiene media sanción:



“- No corresponde el desplazamiento ilegítimo de las Asociaciones profesionales para reglamentar especialidades y para otorgarlas o reconocerlas, tarea que hacen las asociaciones de cada especialidad.



- No corresponde que el futuro Colegio Médico tenga que fijar el arancel mínimo ético, que debería ser evaluado y fijado por cada especialidad con sus parámetros científicos y de praxis propio.



- No corresponde que el futuro Colegio Médico determine que la FEMER sea la única habilitada para los convenios prestacionales , primero porque no todos los médicos pertenecen a FEMER y además cada especialidad lo hace desde su Asociación de forma preexistente a este proyecto de ley, considerando que son las más capacitadas de forma específica para fijar pautas laborales y arancelarias frente a las prestatarias.



- No corresponde que el futuro Colegio Médico no incluya a las Asociaciones de



especialidades para la elección de comisiones especiales de evaluación.



- No corresponde que el futuro Colegio Médico excluya abiertamente a profesionales funcionarios públicos y médicos que integran cargos en las Asociaciones profesionales de especialidad, a la posibilidad de integrar la Mesa Ejecutiva, Órgano de Fiscalización Contable o Tribunal de Disciplina; lo cual llevaría a monopolizar la representatividad y atomizar en unos pocos las decisiones sobre los médicos de nuestra provincia.



- No corresponde que el futuro Colegio Médico designe al primer Tribunal Electoral



Provisorio con miembros de FEMER excluyendo a las Asociaciones de profesionales de especialidad”.



Para finalizar, los profesionales en queja agregaron: “Solicitamos de manera urgente una revisión del Proyecto de Ley de Colegio Médico de Entre Ríos, que incluya y represente a las Asociaciones y Sociedades Científicas de distintas especialidades médicas, a fin de no vulnerar derechos adquiridos, no delegar el poder de forma autoritaria desplazando sin mediar objeciones a una sola entidad, como la FEMER. Asimismo, es pertinente la convocatoria de los miembros de las Comisiones Directivas de las Asociaciones y Sociedades profesionales de la provincia para receptar las experiencias, opiniones y discrepancias de aquellos médicos que se verían seria e injustamente perjudicados por esta ley en curso”.