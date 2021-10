Bordet y Bahl analizaron la marcha de gestiones para obras en Paraná

“Hay muchos temas en común que trabajamos permanente entre el gobierno municipal y la provincia, y en lo que hicimos foco hoy con el gobernador Bordet fue el tema de obras. Algunas que se están ejecutando y otras a ejecutarse en Paraná”, informó el intendente Bahl tras la reunión mantenida en la Casa de Gobierno.



En este sentido, el jefe comunal detalló que dialogaron sobre el reciente inicio del ensanche y repavimentación de calle Crisólogo Larralde, sobre la marcha de los trabajos en avenida Zanni, entre otras obras, como así también de próximas licitaciones como la de avenida Ejército, “una obra importante que vincula las zonas este y oeste de la ciudad”, dijo Bahl.



Agregó que el municipio cuenta con muchos proyectos ejecutivos para los cuales se busca financiamiento y apuntó: “En la agenda vimos de qué manera gestionar esto a nivel nacional y también otras obras con financiamiento provincial, buscando con esta sinergia mejorar la calidad de vida de la gente”.



Destacó que cada una de las obras que se gestionan cuentan con su respectivo proyecto ejecutivo y apuntó: “Planificamos y venimos a gestionar sobre temas concretos. Son obras que mejoran la calidad de vida de los paranaenses, pero que también generan un círculo virtuoso desde lo económico porque tanto en la obra pública como en la privada la construcción genera mano de obra, y uno de los desafíos que tenemos todos los días desde el Estado es ver de qué manera podemos intervenir en la economía para generar más oportunidades de trabajo ya que la inversión en obra pública tiene estos dos beneficios: mejorar la calidad de vida y generar puestos de trabajo”.



Destacó asimismo la importante cantidad de obras que se concretan, no sólo en su ciudad sino también en todos los municipios de la provincia, y apuntó: “El gobernador lleva adelante una política sin ningún tipo de discriminación y se puede ver que hay licitaciones en municipios de Cambiemos, del Vecinalismo o del Justicialismo. Esta es una perspectiva federal de ejecutar los fondos teniendo la certeza y la convicción de que todos los entrerrianos necesitan vivir cada vez mejor. En Paraná está esta misma impronta, pero también depende de los intendentes que gestionemos para que las cosas se materialicen de la mejor manera posible y eso es lo que estamos haciendo diariamente”.



Por último, el intendente hizo hincapié en la gestión conjunta que se realiza entre el municipio y la provincia ante la Nación. “Nosotros venimos a gestionar a la provincia y a buscar el financiamiento con recursos provinciales para obras que no podemos hacer a nivel local, y también tenemos el acompañamiento del gobernador Bordet y de su equipo para gestionar a nivel nacional otro tipo de obras que no se pueden financiar con recursos municipales ni tampoco provinciales. La tarea diaria es buscar financiamiento”, dijo Bahl y por último diferenció: “En algunas otras gestiones municipales las obras públicas se hacían con endeudamiento. Eso es muy fácil porque se toman deudas y se hacen las obras. Pero el gran desafío es hacerlo a través de gestiones y también hacerlo con recursos propios. En este sentido tenemos muchas obras en la ciudad de Paraná que las podemos hacer porque vamos ordenando las cuentas municipales”, completó el intendente.