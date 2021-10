Paritaria municipal: el Ejecutivo ofreció aumento de 20% y gremios lo rechazaron

El Ejecutivo de Paraná ofreció a los gremios municipales un aumento salarial del 20% a abonar en dos tramos: un 15% para noviembre y el 5% restante en enero. Los sindicatos lo rechazaron de plano y exigieron “un esfuerzo más” a la gestión el intendente Adán Bahl.



La reunión paritaria se concretó este lunes a las 9 en el Centro de Convenciones, lo que para el sindicato que nuclea a los jerarquizados fue considerado como “una tomada de pelo”, dado que primeramente se los había citado para las 17 en Casa de la Costa.



“La propuesta está lejos de la realidad de los trabajadores; el Ejecutivo ofreció un 20% de manera desdoblada: un 15% para noviembre y el 5% restante para enero. Y quieren elevar el mínimo garantizado de 32.000 a 36.000 y en enero lo pasarían a 38.000 pesos; lo cual está muy lejos de lo que se necesita para vivir”, explicó a Elonce TV el secretario gremial de la APS, Ariel Garay.



“Rechazamos de plano esta oferta porque ni se aproxima a las expectativas que teníamos”, sentenció al argumentar que “un trabajador, como mínimo, debe cobrar 45.000 pesos como para llegar a las Fiestas con algo en la mesa”.



Por su parte, la secretaria general de la APS, Alejandra Levrand, justificó que el sindicato que nuclea a los jerarquizados rechazó “de plano” la propuesta, “no solo porque es insuficiente sino porque la suba 32.000 a 36.000 pesos equivale a 130 pesos por mes, que es lo que cuesta un kilo de pan”. “Eso es lo que ofreció el Ejecutivo municipal, un kilo de pan por mes”, apuntó al acusar que “el intendente está lejos de la necesidad de los trabajadores”.



“Al intendente Bahl le decimos que no alcanza lo propuesto y está muy lejos de lo que necesitamos los trabajadores para vivir”, remarcó. Y agregó: “Además, porque de pagar ese aumento en noviembre, el jubilado lo vería dos meses después, es decir, a principios de enero. Y llevar ese 5% de incremento a enero es no pensar en la familia municipal”.



“Que el Ejecutivo municipal revea lo propuesto y haga un esfuerzo que redunde en un salario digno; y que no sea para los dobles sueldos que acostumbramos a ver en la municipalidad y el ingreso de policías retirados porque el municipal necesita recomponer su salario”, acusó Levrand.



En caso de haber una nueva propuesta por parte del Ejecutivo municipal, los delegados de APS se reunirán este martes a las 9 a los fines de ofrecer los pasos a seguir. (Elonce)