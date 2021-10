Conflicto mapuche: Fernández dialogó con la gobernadora de Río Negro

El presidente Alberto Fernández analizó esta tarde con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, la situación en la zona andina de la provincia, donde se registraron hechos de violencia contra instituciones locales y nacionales.Voceros del Ejecutivo nacional y de la provincia consignaron que pasadas las 14, el jefe de Estado se comunicó con Carreras y que en un tono "amable" intercambiaron impresiones sobre la realidad de la región y coincidieron en la necesidad de "llevar a cabo un trabajo en conjunto entre la Provincia y la Nación"., señaló la gobernadora Carreras en las redes sociales.La mandataria también "agradeció la presencia de Gendarmería Nacional en la región y el apoyo que se le está brindando a la fiscal federal (Sylvia Little) para la investigación de los ataques perpetrados en El Bolsón y San Carlos de Bariloche".En tanto, fuentes de la Casa Rosada revelaron que el Jefe de Estado llamó a la mandataria después de leer una nota de tapa del diariode hoy, en la cual, señalaron, "claramente se expone la complejidad y lo delicado de la situación, y muestra que el Gobierno nacional tiene razón en las decisiones que se tomaron hasta el momento" ante los conflictos por la propiedad de tierras en la región.Fernández y Carreras destacaron "el buen diálogo que siempre ha caracterizado" al Gobierno nacional con la provincia de Río Negro y ratificaron "la voluntad de seguir trabajando en conjunto", añadieron voceros de los dos gobiernos.Y, remarcaron que durante la charla telefónica de esta tarde, tanto el Presidente como la Gobernadora "expusieron sus puntos de vista sobre cómo encarar el tema en busca de una resolución"., y reafirmó que se trata de una actuación "solidaria con una provincia, en el marco de un sistema federal de gobierno".El jueves, Alberto Fernández le transmitió a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, su "firme decisión de asistir a esa provincia con efectivos de Gendarmería para patrullar la zona en conflicto" con integrantes de la comunidad mapuche, aunque aclaró que es la Ley de Seguridad Interior "la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior", cuyo caso, advirtió, "no es este ni mucho menos".Tras tomar la medida de asistir a esa provincia con una mayor dotación de efectivos de Gendarmería , Alberto Fernández le envió hoy una carta a la gobernadora Arabela Carreras, para ratificarle la medida, aunque le aclaró los términos que impone la Ley de Seguridad Interior."El gobierno que encabezo sostiene como esencia del desarrollo político una excelente relación con los gobiernos provinciales, cuna del federalismo que nos guía", afirmaba una carta enviada por Fernández a Carreras, como respuesta al pedido de asistencia en materia de seguridad realizado por la gobernadora, informó Presidencia.No obstante, el Presidente le recordó a la mandataria provincial que "es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que, las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior".En esa comunicación, Fernández había reafirmado que "no es este el caso ni mucho menos". Y agrega: "Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro".En línea con el Presidente, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había aclarado en declaraciones periodísticas que la decisión de reforzar la seguridad en Río Negro fue adoptada por "solidaridad" con la gobernadora Carreras y para "colaborar" con la provincia."En este momento se está patrullando toda la zona con Gendarmería solidariamente con una provincia en el marco de un sistema federal de gobierno", sostuvo ayer el ministro en diálogo con la radioen referencia a la actuación del personal de esa fuerza luego del redespliegue dispuesto para reforzar la seguridad.Por otro lado, sobre la modalidad del reclamo de la comunidad mapuche en esa zona de Río Negro, Aníbal Fernández afirmó: "Tampoco estoy de acuerdo con prender fuego un lugar público"."Eso no tiene nada que ver con reivindicar derechos y mucho menos con soluciones; eso es un delito. Yo no tengo miedo en decir las cosas como son: si la policía de Río Negro los detuviera, los sancionaría y los condenarían seguramente", apuntó.Finalmente, el funcionario sostuvo que si se tratasen de grupos terroristas, como señalan desde algunos sectores la oposición, "tendrían que hacer la denuncia donde corresponde" para que lo investiguen."Yo no soy quién para oponerme ni para cuestionar, pero tampoco soy quien define, y la justicia puede dar instrucciones porque aún no está actuando", completó.