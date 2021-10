Rodríguez Larreta: “Entre Ríos puede equilibrar la balanza en el Congreso”

Frigerio: “Apostamos a trabajo y a educación, que nos sacará del estancamiento”

Brindaron una conferencia de prensa, luego los dirigentes recorrieron la peatonal y el centro de la capital entrerriana para hablar con comerciantes.Rodríguez Larreta remarcó la importancia de los entrerrianos en las elecciones del 14 de noviembre: “En Entre Ríos con algunos puntos más podemos sumar un diputado y hacer la diferencia. Para los que quieran ponerle un freno al kirchnerismo, el bloque a fortalecer es el de Juntos por el Cambio. Los entrerrianos pueden ser protagonistas a la hora de equilibrar la balanza en el Congreso”.Larreta ponderó la importancia del diálogo: “Las transformaciones que necesita el país tienen que sostenerse en el tiempo, por eso la Argentina necesita un acuerdo más amplio.” También advirtió: “La invitación al diálogo tiene que ser del Gobierno Nacional, que fueron votados por la gente para gobernar por cuatro años. Hoy no veo esa vocación”. Y agregó: “Con gente como el kirchnerismo, que cree que prohibiendo la exportación de carne va a bajar el precio en vez de promoverla para tener laburo; que cree que con controles de precios, algo que ya se implementó infinidad de veces y no funcionó nunca en la historia, va a bajar la inflación; que cree que el gobierno federal no tiene que apoyar cuando una provincia tiene un problema grave de seguridad; que no cuestiona las violaciones de derechos humanos en Nicaragua o Venezuela; que la educación no sea un prioridad, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo sobre el país que queremos".“Con este gobierno no vemos una posibilidad de lograr el país que queremos, nosotros queremos un país con los chicos en las escuelas”, sumó el jefe de Gobierno porteño. Además, detalló que “hay diversas cuestiones, como educación, seguridad e impuestos que se pueden impulsar desde la iniciativa legislativa se pueden impulsar”, hizo hincapié.En tanto Lousteau, afirmó que el reparto de dinero y cosas que está haciendo el gobierno nacional en la campaña electoral "es de un enorme cinismo" porque "si quieren ayudar a la gente de verdad, lo hacen permanentemente, no quince días antes de una elección"."Si hay una necesidad, la hay antes, durante y después de la elección", dijo Lousteau y agregó que "si lo hacen a días de las elecciones, es porque el gobierno sólo quiere ayudarse a sí mismo".En declaraciones a, Martín Lousteau, destacó que las elecciones PASO “son un mecanismo ordenador tanto de las coaliciones como en los partidos; y es algo que hizo que las elecciones sean tan buenas”.“Estos dos años que pasaron generaron mucha decepción y cuando votamos reconfiguramos el mapa político y habilita a dar conversaciones sobre las posibilidades reales del país”, destacóEspecíficamente sobre el espacio políticomencionó que “es una manera de ver el Radicalismo y el país, para construir un mejor Radicalismo que quiera gestionar y no reclamar”.Ante una consulta por las candidaturas de 2023, Frigerio descartó que en esta elección “estén pensando” en el tema. Y dijo: “Siempre en esta campaña hemos concentrado nuestra atención en esta elección. Para nosotros el 14 de noviembre se juega el futuro de la Argentina y de Entre Ríos. No podemos darnos el lujo de no estar pensando todos los días en cómo hacemos, en estas tres semanas que nos quedan, para convencer a más entrerrianos, no sólo por lo que está en juego en nuestro país, sino también en cómo transformar ese voto bronca que le quiere poner límite al kirchnerismo, que le quiere decir basta a esta forma de gobernar, en una esperanza. Tenemos que transformar esa bronca en una esperanza. Lo vamos a lograr hablando de los problemas que le quitan el sueño a los entrerrianos, a los argentinos. Nunca vamos a estar discutiendo las candidaturas de 2023 cuando la gente lo está pasando mal hoy”.“Queremos apostar al trabajo y a la educación, creemos que esos son los pilares que nos van a sacar del estancamiento y el subdesarrollo”, resaltó el candidato a diputado y afirmó que se requiere “un Estado que le toque las puertas a las PYMES, a los emprendedores, a las fábricas y al campo, para ver qué necesitan, no para sacarle hasta lo que no tienen, como hace el kirchnerismo”.También hice hincapié en el narcotráfico y remarcó: “En Entre Ríos hay temor de que la droga y el narcotráfico entre a nuestros hogares y toque a nuestros hijos”. “Tenemos que retomar esa lucha que ha salido de agenda”, destacó, supo“Lo que ha quedado de manera contundente en las urnas es que este ‘norte’ al cual nos está llevando el kircnerismo no es el norte que queremos para nuestro país y nuestra provincia. Queremos otra forma de vivir, que pueda aprovechar el enorme potencial que tiene Argentina y Entre Ríos, en particular, para salir adelante, desde su ubicación geográfica, desde sus recursos naturales, desde sus recursos humanos, desde esa cultura del trabajo que no han podido destruir. A eso queremos apostar y eso es lo que nos marca la diferencia”, aseveró.