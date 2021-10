Cresto: “Mostramos un modelo de gestión y defendemos un modelo de país”

“Se discute un modelo de país. Transmitimos eso a la gente”

“Hoy Argentina tiene un gobierno muy federal en los recursos”

visitó este viernes el programa. Aseveró que el peronismo “se caracteriza por estar en la calle, por la mística, por estar de cara con la gente, las caminatas. En mi caso particular, estaba esperando poder salir a caminar, hacer lo que estamos haciendo hoy. En estos momentos podemos charlar con la gente, a la que se la ve también con otra cara producto de que estamos saliendo de la pandemia”.Mencionó que en la campaña se fue dando “un proceso” y que “sabíamos que ir a hablarle a un vecino era y es difícil, decir que uno es candidato a diputado nacional, producto de lo que está viviendo la Argentina es difícil. Se dudó en hacer las elecciones pero es un proceso de la democracia, hay que defenderlo, hay que defender un proyecto de país”, manifestó en el mismo sentido.Cresto subrayó que en las caminatas que desarrollaron este viernes “estuvieron Blanca Osuna, Adán Bahl, Julio Solanas. Hubo un gran acompañamiento de la militancia y los vecinos nos han recibido. Estamos confiados en el resultado de la elección de noviembre. Este tipo de caminatas contagia en toda la provincia”.“Acá lo que se discute es un modelo. Transmitimos eso, que con nuestros errores y aciertos a lo largo de la historia, el peronismo ha sido el que le ha garantizado en los momentos difíciles de Argentina, soluciones al pueblo”, puso relevancia Cresto.La gente interroga a los candidatos del Frente de Todos “sobre cuáles son las propuestas que llevamos, está bueno que nos interroguen, que nos interpelen, porque defender nuestro proyecto no es difícil. Vamos a una panadería y hay muchos clientes, a un taller mecánico y hay muchos autos;”.. Los candidatos somos todos, Bahl en Paraná, Bordet en la provincia. Paraná tiene cientos de frentes de obras, gestionados en Nación: la inversión en agua y saneamiento es de casi cinco mil millones de pesos, además de lo que se invierte en obra pública, rutas, accesos y eso genera reactivación porque genera puestos de trabajo y es plata que gira en la ciudad”.Además, puntualizó que él es candidato porque “en el trabajo que realizó, en contacto con el ministro Katopodis, con todo el gabinete nacional, uno les cuenta la transformación que está viviendo Entre Ríos, de pasar a tener cero inversión en vivienda hasta tener miles de viviendas en licitación, de tener cero ruta en licitación a tener todas las rutas en obra”.“MCuando vienen las elecciones y se discute este proyecto que está en marcha, en el Frente de Todos entendieron que yo era la persona porque yo soy un testigo de los dos modelos de gestión, así como lo es Bordet, lo viví en Concordia con Macri, también lo vivió el gobernador donde, en la época de Macri a duras penas lograba juntar plata para pagar sueldos y debía pagar escalonado; los municipios debían pedir ATN para pagar sueldos y hoy están todos con obras municipales, provinciales y nacionales”.“Tambiéntal como lo tienen Capital Federal”, aseveró el candidato y actual titular del Enhosa. Y enseguida acotó: “Para que la distribución de recursos se convierta en una constante, en una política de Estado, es a través de una ley en el Congreso”.Asimismo expresó queCuando Perón gobernaba no existía desocupación, no existía pobreza; había pleno empleo y éramos la séptima potencia del mundo. Cuando llegó el macrismo, después del gobierno de Cristina Kirchner, se multiplicó por siete los planes sociales en Argentina”.“Cuando asumió Alberto Fernández puso la tarjeta Alimentar, es asistencialismo, per era lo que había que hacer porque la gente tenía hambre.”, hizo hincapié.