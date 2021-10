“En honor a la verdad, las mutuales no son socias ocultas de ningún municipio”

Solicitada de la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales “Francisco Pancho Ramírez”:



Frente a las declaraciones públicas del Sec. de Hacienda del Municipio de la ciudad de Paraná, Eduardo Macri, desde la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales “Francisco Pancho Ramírez”, a través de su tesorero Pedro Comas, nos vemos en la necesidad, en primera instancia, de salir hacer honor a la verdad y aclarar algunos conceptos erróneos que dijo, con los que busca poner a las mutuales como enemigo de los empleados, cuando el objetivo social de las mismas es todo lo contrario, siendo estas una opción más de servicios, que no son para nada una imposición, y que los asociados eligen libremente.



El tesorero de FEDEM aclara que:



-Las mutuales no son socias del municipio en el pago de sueldos, ni en alguna otra actividad.

Existen trece entidades que utilizan los códigos de descuentos, entre ellas están sindicatos y gremios (cinco), y mutuales (8); también los aplica además SIDECREER, y el BERSA actúa como agente de retención de sus propios servicios. Vale la pena aclarar que esta manera de trabajo no es única de la ciudad de Paraná, sino que existe a lo largo y ancho del país, y que de todas estas mutuales siete son de la capital paranaense y una de la provincia de Mendoza. Éstas ofrecen distintos servicios de salud, turísticos, proveeduría o de ayuda económica, etc. y son una opción para los empleados/as, quienes pueden optar por alguno de estos servicios sólo si así lo quisieran.



-El cr. Macri aseveró que las mutuales se llevan 21 millones de pesos en un mes, esto es mentira. Entre las 8 entidades mutuales insumen aproximadamente $10 millones de pesos, por su cuenta SIDECREER que es la tarjeta del estado, descuenta alrededor de otros $10 millones de pesos y el BERSA que es el agente financiero estaría por encima de los $27 millones mensuales. Queda claro que las asociaciones mutuales no son el problema y no se entiende por qué se mezclan a la hora de llevar adelante las paritarias.



-Las mutuales no son ocultas, sino que tienen normativas vigentes que tienen que cumplir y tienen un amplio control estatal para poder funcionar. Además de tener atención al público personalizada y brindar distintos tipos de servicios.



Con estas declaraciones el cr. Macri genera angustia y alerta en los empleados/as de las mutuales, quienes pertenecen al gremio de UTEDYC, también aclaramos que los sindicatos municipales tienen su propia asociación mutual.



Si vamos a los hechos y hablamos de socios del municipio, el que sería uno es el BERSA, dado que los empleados están atados a dicha organización.