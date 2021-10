Para AMET la extensión del calendario escolar “no fue consensuada con gremios”

Sociedad El Consejo General de Educación confirmó la fecha de finalización de clases

En relación a la definición del Consejo General de Educación, de extender el calendario escolar hasta el 17 de diciembre, el secretario general del gremio de docentes técnicos, Andrés Besel, dijo que “la medida no fue consensuada con los sindicatos, por lo menos con AMET” y que “no se trató en el espacio que corresponde, que es la Paritaria de Condiciones Laborales”.Sin embargo, indicó que “por otro lado hay un número muy importante de estudiantes que no tuvo ningún tipo de contacto con los docentes y la institución, y pretendemos que a ese grupo se le de la mayor prioridad, para tratar de trabajar en conjunto entre docentes, la escuela y los tutores, y suplir esa falta”.“Hay que tener en cuenta las situaciones edilicias de las escuelas”, dijo Besel y denunció que este tema “tampoco se ha trabajado en la comisión de infraestructura”.En este marco, indicó que “en la enorme mayoría de las escuelas de la provincia no hay aire acondicionado ni manera de controlar las temperaturas en el aula” y que “a veces ni siquiera ventiladores”, lo cual se agrava ante los aumentos en la temperatura de la segunda quincena de diciembre.Vale recordar que la finalización del tercer trimestre y del período de clases estaba prevista para el 15 de diciembre, pero esta semana se conoció la disposición del CGE de que terminen el 17 de diciembre, es decir, dos días más tarde.“Se está dejando de lado el pedido que se hizo al gobierno para agregar, al 35 por ciento de aumento establecido en marzo, 10 puntos que el Consejo del Salario a nivel nacional determinó para todas las paritarias”, indicó.“Nosotros pretendemos que esos 10 puntos sean incorporados al acuerdo paritario del salario de abril, porque de esa manera se estaría peleando a la inflación”, aseguró y concluyó que esto se trata de una demanda esencial ya que “estamos viendo una pérdida del poder adquisitivo”. (APF)