Morales y Negri llegaron a Entre Ríos para apoyar a los candidatos de Juntos

“Este es un voto para decirle basta al kirchnerismo”

“Tenemos proyectos concretos relacionados con el trabajo, la educación y la seguridad”

Elecciones generales

Medidas

Economía

Este jueves llegaron a la provincia de Entre Ríos, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el diputado Nacional Mario Negri. En Paraná brindaron una conferencia de prensa. Manifestaron su respaldo a la lista de Juntos por Entre Ríos., explicó que los votos que respaldaron a Juntos, en las elecciones PASO “no pertenecen a nadie, no están vinculados con la reivindicación de nadie, son votos que le quieren poner un límite a este kirchnerismo que va por todo, son la esperanza de poder tener un equilibrio en un Congreso en el cual el kirchnerismo tiene casi mayoría absoluta en el Senado y está siempre a pocos votos de tener casi mayoría absoluta en Diputados. Este es un voto para decirle basta al kirchnerismo, para decirle que esta no es la forma de vivir que queremos, es un voto de grito de esperanza y la posibilidad que nos da la ciudadanía de proponer algo superador para el futuro de todo lo que se hizo en el pasado, que parta de aprender de los errores que se cometieron antes, y la sociedad castiga al que no tiene la humildad de aprender de sus errores”.En la misma línea, Frigerio expresó, según supo“el kirchnerismo es un ejemplo de eso, porque está haciendo lo mismo que fracasó los 12 años anteriores de gestión: congelar precios y tarifas antes de las elecciones, ponerle cepo a todo lo que encuentre con el impacto que eso tiene en las economías regionales, el cepo a la carne, cepo al maíz; distorsionar todos nuestros vínculos de comercio exterior. Todo lo que está probado que fracasó ellos lo ponen sobre la mesa con la intención de revertir un resultado electoral, sin importar las consecuencias que eso va a tener para nuestra gente”.“Tenemos que proponernos todos no repetir nunca más los errores que nos han llevado a esta situación; un país rico con cada vez más pobreza y una provincia como la de Entre Ríos, con un potencial enorme, con muchísimos pobres y con el tristísimo récord de tener la ciudad más pobre del país que es Concordia”, entendió el candidato por Juntos.Frigerio aseveró que, desde su partido “le gustaría debatir” con las otras fuerzas políticas, “proyectos concretos relacionados con el trabajo, la educación y la seguridad que creemos son los temas que más le quitan el sueño a los entrerrianos. Son públicos esos proyectos. Tienen que ver con darle alivio a la comunidad, con comprometernos todos a no levantar la mano nunca más para apoyar algo que aumente la presión impositiva que es asfixiante en Argentina y lo mismo ocurre en Entre Ríos. Además de ocuparnos del primer empleo joven que es lo más difícil, casi una misión imposible para los jóvenes del país y de la provincia. Lo mismo con educación, declarar la emergencia educativa, volver a medirla. Tenemos no menos de una docena de proyectos concretos, entendemos que lo prioritario es escuchar a la gente, que de ahí son las prioridades máximas: reclaman trabajo, educación y seguridad”.Respecto a este último tema evaluó que “la lucha contra el narcotráfico se abandonó, pero en todos los hogares enormes sigue siendo una enorme preocupación la droga que entra o puede entrar a nuestros hogares y puede poner de rehenes a nuestros hijos”.“A todos esos proyectos los vamos a defender todos los que nos hemos postulado, si tenemos la responsabilidad de representar a los entrerrianos en el Congreso”, enfatizó.En el orden electoral, puso relevancia en que “los que más entendieron en ser generosos en la convocatoria y en la amplitud para gobernar bien, han sido los gobernadores del radicalismo, desde la génesis de Cambiemos. Tal es el caso de Gerardo Morales en Jujuy, el caso de Gustavo Valdés en Corrientes que tiene un frente de 25 partidos y también ha sucedido lo propio en Mendoza; no sólo ganamos en 2015, sino que hemos gobernado bien. De esas conversaciones que hemos tenido, hemos conformado en Entre Ríos, quizá un espacio de los más amplios que hay en Argentina: tenemos no menos de una docena de partidos y desde hace rato; además del radicalismo, del Pro, Gen, parte del Socialismo, del Movimiento Social Entrerriano, partidos vecinalistas, y de manera creciente también como ocurre en nuestra provincia, sectores del peronismo que no están de acuerdo con este norte que está llevando el kirchnerismo al país y que se suman al desafío de transformación”.dijo sobre las próximas elecciones que “el problema es que el gobierno actual está en conflicto interno. Tiene que tener un plan, unificar personalidades y decirnos a los argentinos a dónde vamos”. Seguidamente agregó que “nuestro gobierno tiene la predisposición para el dialogo, institucionalmente, en el Congreso”.Por su parte,señaló que “el gobierno está atravesando la peor crisis y eso nos preocupa enormemente. No hay gestión, no hay rumbo”. Sobre el 14 de noviembre indicó que “hay que ver cómo queda equilibrado con los diversos partidos y tenemos que ver si el Gobierno está dispuesto a reconstruirse en un lugar para recobrar la confianza en una sociedad que hay perdido eso y que solo tiene incertidumbre. Además, el Congreso va a tener un lugar significativo”.Negri reflexionó sobre las nuevas medidas que tomó el Gobierno Nacional luego de las PASO y sobre el congelamiento de precios. “No hay que repetir lo que no ha dado resultado. Está claro que el congelamiento, a la larga, fracasa. Su plan es llegar a noviembre, cómodos y después se verá”.“Estoy apoyando a los candidatos, sin ningún tipo de reparo. Como entrerriano de nacimiento, no me olvido de mis pagos y el triunfo que obtengan los ciudadanos de la provincia, también va a ser parte de mi triunfo”, remarcó, de acuerdo a lo que supo“La economía viene a los tumbos hace muchos años, la inflación le hizo goles a todos los gobiernos y nunca encontrado un plan de estabilización, salvo en dos ocasiones en los últimos 30 años”, comentó. A su vez, el diputado nacional reconoció que “el país tiene que recuperar la confianza. Sin confianza no hay inversión y estamos yendo a una incertidumbre. Es la primera vez que la Argentina es relevante en el mundo por las malas noticias”.Al respecto, aseveró, tal como conocióque “creo que podemos entrar en una nueva etapa, que es necesaria en el país. Después hay que ver cuáles son los límites y la condiciones”. “El peor daño que tuvo la pandemia, además de las muertes, fue la educación. Sin educación, no hay futuro y si no tenemos una emergencia educativa, por lo menos por 10 años, que trascienda los gobiernos, la Argentina se va a alejar del mundo”.“Es indispensable tener un horizonte más prologando. Tenemos que hacer todo lo contrario de lo que hizo el Gobierno con respecto al mundo. El mundo se vincula por lo intereses que tienen cada uno de los países. Estamos rebotando en la economía y aumentamos la pobreza”, finalizó.